Wybieramy najlepsze westerny wszech czasów. Po tych filmach pokochacie Dziki Zachód

Podczas gdy John Wayne nie chciał w westernach strzelać ludziom w plecy (Duke nigdy by czegoś takiego nie zrobił!), Clint Eastwood nie miał z tym problemu. Dla jego bohaterów cel zawsze uświęca środki, więc uciekają się do najbardziej nieczystych zagrywek. Gdzie tam jakaś moralność, stanie na straży wartości. Liczy się zysk. W ostatniej części trylogii dolarowej Sergia Leone aktor wciela się w tytułowego Dobrego (znanego też jako Człowiek Bez Imienia), który oddelegowuje Brzydkiego do więzienia. Odbiera nagrodę i kumpla uwalnia, żeby móc numer powtórzyć w innym miasteczku. Pewnego razu dochodzi jednak między nimi do spięć. Topór wojenny zakopują tylko po to, aby odnaleźć ukryte gdzieś złoto. Pomaga im w tym Zły. Żaden z mężczyzn nie czuje jednak ducha gry zespołowej.