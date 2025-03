Na Oscarach nie zapomniano o Polaku, który odszedł w zeszłym roku. A kto został pominięty?

Niestety, gala rozdania Oscarów rządzi się swoimi prawami i Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nie może poświęcić nieograniczonej ilości czasu na wymienianie każdego zmarłego z osobna. Komitet złożony z członków Akademii analizuje zatem około 300 zgłoszeń, a następnie wśród nich wybiera około 40. W jaki sposób wybierają, kto znajdzie się w filmie? Biorą pod uwagę przede wszystkim wkład danej osoby w produkcję filmową. Sam materiał do segmentu In Memoriam powstaje na kilka tygodni przed ceremonią.



W tym roku w ramach In Memoriam upamiętniono przede wszystkim takich artystów jak David Lynch, Maggie Smith, James Earl Jones, Shelley Duvall, Donald Sutherland, Gena Rowlands, Teri Garr, Shelley Duvall, Bob Newhart, John Amos, Roger Corman, Robert Towne czy Joan Plowright. Na ekranie pojawiło się również nazwisko Jana A.P. Kaczmarka, polskiego kompozytora, który w 2004 r. został uhonorowany Oscarem za najlepszą muzykę oryginalną do filmu "Marzyciel".