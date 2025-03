Anora: gdzie obejrzeć film? Jest dostępny online

Anora" to film, który opowiada historię młodej kobiety o imieniu Anora (w tej roli Mikey Madison), pracującej jako striptizerka w Nowym Jorku. Jej życie zmienia się, gdy nawiązuje romans z zamożnym klientem, który jest synem rosyjskiego oligarchy. Początkowo może wydawać się, że wszystko będzie dobrze, wszak taki związek mógłby być dla niej drogą ucieczki. Niestety, jak to zwykle bywa, sprawy nie toczą się jak w bajce.



Naszą recenzję przeczytacie tutaj: Anora to white trashowa wersja Pretty Woman. Ten film złamał mi serce - recenzja