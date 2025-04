Kręcony w Polsce film fantasy ominął nasze kina. Czy chociaż na VOD go zobaczymy?

"In the Lost Lands" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina. Fantastyczno-westernową wizję autora "Gry o tron" przeniósł na ekran Paul W.S. Anderson, który lubi zapożyczać się w innych mediach - szczególnie grach wideo, to on był inicjatorem serii "Resident Evil" i wyreżyserował trzy jej odsłony. Na swoim koncie ma więcej hitów, ale w jego dorobku nie brakuje też klap pokroju "Monster Huntera", który przy budżecie w wysokości 60 mln dol. na całym świecie zarobił jedynie 44 mln.



"In the Los Lands" dołącza do listy wpadek Paula Thomasa Andersona, choć przecież powinno kusić gwiazdorską obsadą - w główne role wcielili się Dave Bautista i Milla Jovovich. Jakby tego było mało, film kusi też obietnicą widowiskowej akcji. To w końcu opowieść o łowcy i czarownicy przemierzających niebezpieczną krainę w poszukiwaniu artefaktu dla królowej. Po drodze wielokrotnie przychodzi im walczyć o życie, aby reżyser mógł nam serwować coraz bardziej odjechane sceny strzelanin, walk, rzucania czarów, etc. Zresztą wiecie, jak to u reżysera zazwyczaj wygląda: może i sensu brakuje, ale na pewno dużo się dzieje.