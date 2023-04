Indiana Jones nie będzie wieczny. Disney zdecydował, kiedy skończy serię

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Nadchodzi "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia". Już w czerwcu na ekranach polskich kin po 15-letniej przerwie po raz piąty zobaczymy Harrisona Forda w ikonicznym kapeluszu. Aktor swoje lata już ma, dlatego od dawna wiadomo było, że to jego łabędzi śpiew w roli zadziornego poszukiwacza przygód. Teraz Disney rozwiewa wszelkie wątpliwości. A raczej obawy i nadzieje fanów na kontynuację serii po zbliżającym się filmie.



W oficjalnym, rozesłanym do mediów oświadczeniu, Disney podkreśla, że "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia będzie ostatnią odsłoną serii. W informacji prasowej czytamy bowiem, że jest to "wielce oczekiwana finałowa część ukochanej franczyzy".



Czytaj także: