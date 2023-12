Człowiek Warga stwierdził, że influencerzy zachodzą w ciążę dla pieniędzy

Nadeszło pierwsze pokolenie dzieci influencerów, o których było głośno już w momencie, gdy na teście ciążowym pojawił się pozytywny wynik. Tym samym w pewnym momencie rozgorzała dyskusja, czy pokazywanie wizerunku najmłodszych w sieci jest w ogóle bezpieczne. Przewijał się wtedy argument, że lepiej malucha nie pokazywać, ponieważ to on powinien zadecydować już później, czy chce, by jego wizerunek i prywatne sprawy były wywlekane na światło dzienne. Z drugiej strony influencerzy tłumaczyli, że pokazywanie dziecka od samego początku sprawi, że internauci zaspokoją swoją ciekawość i nie będą próbowali za wszelką cenę dowiedzieć się, jak wygląda. Poza tym niektórzy internetowi twórcy pokazują na vlogach swoje życie i byłoby głupio, gdyby ukrywali, że mieszka z nimi ktoś jeszcze.