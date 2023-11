Finałowe odcinki Genzie nie pojawią się na YouTubie i trzeba będzie za nie zapłacić. Gdzie je obejrzeć?

Jeśli na YouTubie pojawi się nowy projekt Karola Wiśniewskiego, pewnym jest, że youtuber dowiezie przede wszystkim pod względem jakości. Jego produkcje raz za razem przechodzą glow up i przyciągają przed ekrany coraz większą publikę. Prócz dodatkowych programów, jak "Próba miłości" czy "Mafia IRL", Friz wciąż sprawuje pieczę nad projektem Genzie, którego członkowie zostali wyłonieni głównie za sprawą "Twoje 5 Minut". Po pierwszym finale projektu daily, a minął od niego już niemal rok, przyszedł czas na kolejny. Tym razem został on zaplanowany z dużo większym rozmachem, ponieważ Karol i jego podopieczni udali się do Afryki, by tam nagrywać kolejne odcinki. Okazało się jednak, że Wielki Finał Genzie z YouTube'a przeniesie się do serwisu streamingowego, a za dostęp do ekskluzywnych treści trzeba będzie zapłacić.