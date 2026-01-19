Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?

Ładowanie...

"Instytut" opowiada historię nastoletniego geniusza. Luke zostaje porwany i trafia do tajemniczego Instytutu, pełnego takich jak on - dzieci z niezwykłymi mocami. Tymczasem w pobliskim miasteczku były policjant toczy zażartą walkę z demonami przeszłości. Próbuje zacząć zupełnie nowe życie, ale trafia na kolejne przeszkody. Aż w końcu okazuje się, że losy obu bohaterów są ze sobą splecione.



"Instytut" zadebiutował w lipcu 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych pojawił się na MGM+, a w niektórych europejskich krajach trafił na HBO Max. Krytycy przyjęli go całkiem entuzjastycznie, bo cieszy się 64 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie natomiast oszaleli na jego punkcie. Fani nazywają go nawet jedną z najlepszych adaptacji prozy Stephena Kinga. I nie jest to zdanie zaledwie kilku zapaleńców.

Instytut - kiedy 2. sezon?

"Instytut" cieszył się taką popularnością, że został przedłużony o kolejny sezon zaledwie miesiąc po swojej premierze. Fani zastanawiali się, kiedy dostaną nową odsłonę uwielbianego serialu. Stawiali oczywiście na 2027 rok. MGM+ ujawniło właśnie, że zdarzy się to znacznie szybciej.

W swoich mediach społecznościowych MGM+ udostępniło klip z fragmentami dotychczasowych odcinków "Instytutu" i "Stamtąd". Jego podpis głosi dumnie:

Nadróbcie swoich ulubieńców zanim powrócą w wielkim stylu. "Stamtąd" i "Instytut" wracają na MGM+ w 2026 roku.

O tym że "Stamtąd" powróci z 4. sezonem w 2026 roku było wiadomo już od jakiegoś czasu. Nowością jest więc informacja o premierze nowych odcinków "Instytutu". Fani adaptacji Stephena Kinga również mogą się ich spodziewać w najbliższych miesiącach. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie.

Z naszej perspektywy ważniejsze jest pytanie, czy do tego czasu dostaniemy chociaż 1. sezon "Instytutu". Nie dość że serial na podstawie prozy Stephena Kinga do tej pory nie doczekał się polskiej premiery, to jeszcze nie ma żadnych zapowiedzi, że w najbliższym czasie będziemy mogli go legalnie obejrzeć.



Rafał Christ 19.01.2026 11:59

