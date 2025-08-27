REKLAMA
Adaptacja książki Kinga jest tak dobra, że będzie 2. sezon. Co z Polską?

Nowy serial łączący science fiction z hororem - adaptujący prozę Stephena Kinga „Instytut” - doczeka się 2. sezonu. To ogłoszenie jest małym przełomem w kontekście produkcji odcinkowych bazujących na powieściach króla grozy. Tymczasem Polacy wciąż czekają na premierę 1. odsłony tego tytułu.

Michał Jarecki
instytut 2 sezon kiedy polska premiera
Jak piszą zachodni dziennikarze: choć serial „Instytut” nie należy do najwybitniejszych ekranizacji prozy mistrza horroru, całkiem zręcznie oddaje istotę literackiego pierwowzoru i otwiera się na możliwość rozwoju poszczególnych wątków. Teraz wiemy już, że faktycznie doczekają się ona kontynuacji.

Książki Kinga od dekad stanowią atrakcyjny materiał dla kina i telewizji - niektóre adaptacje okazały się wielkimi sukcesami, inne zaś boleśnie zawiodły oczekiwania. Najnowszy serial oparty na wydanej sześć lat temu powieści Kinga poradził sobie znakomicie w streamingu, mimo że w serwisie Rotten Tomatoes zebrał zaledwie 63 proc. pozytywnych ocen (bez dramatu, ale i bez szału). Sukces komercyjny sprawił, że zdecydowano się zamówić 2. sezon - co w symboliczny sposób przerywa sześcioletnią tendencję zamykania telewizyjnych ekranizacji prozy Kinga już po pierwszej odsłonie.

Instytut: będzie 2. sezon. Co z Polską?

W 2017 r. swoją premierę miał serial „Mr. Mercedes”, który zdobył uznanie widzów i krytyków, co z kolei zaowocowało szybkim przedłużeniem tytułu na 2. sezon. Ostatecznie seria dobiegła końca wraz z 3. częścią w 2020 r. Ku zaskoczeniu fanów, po „Mr. Mercedesie” żadna kolejna telewizyjna ekranizacja prozy Kinga nie przetrwała dłużej niż jeden sezon - nawet dobrze przyjęty „Outsider” został zamknięty w formie samodzielnej opowieści.

Teraz jednak adaptacja „Instytutu” od MGM+ przełamała tę passę. Choć nie wszyscy recenzenci i widzowie byli nią zachwyceni, produkcja okazała się największą oryginalną premierą stacji oraz zgromadziła na tyle liczną publiczność, że niezwłocznie zamówiono 2. serię. Twórcy przekonują, że świadomie zaprojektowali zakończenie 1. serii tak, by umożliwiało naturalne rozwinięcie fabuły:

Od początku czuliśmy, że jest tu o wiele więcej historii do opowiedzenia, bo nasi wspaniali bohaterowie nadal próbują odnaleźć się w niebezpieczeństwach tego świata.

1. sezon „Instytutu” wyczerpał fabułę książkowego oryginału - mamy zatem pewność, że kontynuacja podąży zupełnie nową, autorską ścieżką narracyjną. Miejmy nadzieję, że pozbawieni materiału źródłowego scenarzyści poradzą sobie lepiej niż ekipa „Gry o tron”.

Niestety, „Instytut” wciąż nie doczekał się polskiej premiery - póki co nie wiemy, kiedy (i czy w ogóle) produkcja trafi na nasz rynek.

Ciekawostka: najdłużej emitowaną telewizyjną adaptacją Kinga pozostaje serial „Haven” z 2010 r., luźno oparty na powieści „Colorado Kid”. Tytuł doczekał się aż 5. sezonów. Kto wie, być może sukces „Instytutu” przetrze szlaki, a nowe produkcje będą odważniej korzystać z książek Kinga, traktując je jako fundamenty pod zupełnie nowe opowieści. Przypomnę, że nadchodząca produkcja HBO pt. „To: Witamy w Derry” będzie już produkcją autorską.

27.08.2025 10:31
