W rolach głównych wystąpią: Mason Thames ("Czarny telefon") jako Czkawka, Nico Parker ("The Last of Us") jako Astrid i Julian Dennison ("Deadpool 2") jako Fishlegs Ingerman. Gerard Butler wcieli się natomiast w ojca Czkawki, Stoicka Ważkiego, po tym jak użyczył głosu tej postaci w animowanej trylogii. W obsadzie znaleźli się także: Gabriel Howell ("Ciała"), Bronwyn James ("Wicked"), Harry Trevaldwyn ("Gwiezdne wojny: Akolita"), Ruth Codd ("Zagłada domu Usherów"), Peter Serafinowicz ("Strażnicy Galatyki") i Murray McArthur ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"). Za kamerą produkcji ponownie stanie Dean DeBlois.