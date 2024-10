Będzie "Dziki robot 2". Reżyser potwierdza

„Dziki robot” podbił serca widzów i krytyków i jest określany mianem najlepszej animacji od lat. W serwisie Rotten Tomatoes obraz cieszy się 98 proc. pozytywnych not wystawionych przez publiczność i dziennikarzy, w obu przypadkach mogąc się poszczycić średnią ocen bliską 9/10.



Wczoraj informowaliśmy, że produkcja lada moment trafi na VOD (a wówczas ci z was, którzy jeszcze się z nią nie zapoznali, powinni jak najszybciej zmienić ten stan rzeczy!) - teraz mamy do przekazania kolejną świetną informację. Otóż po tym, jak film przekroczył 100 mln dol. wpływu na całym świecie, reżyser Chris Sanders potwierdził w rozmowie z „Deadline”, że sequel jest w fazie rozwoju w DreamWorks Animation.