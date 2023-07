Jakimowicz wydał oświadczenie, w którym komentuje zwolnienie z TVP. Choć lepiej, żeby nic nie mówił

Zła passa Jakimowicza trwa w najlepsze. Najpierw w połowie czerwca okazało się, że po kilkutygodniowej nieobecności celebryty w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2 Jakimowicz został zwolniony z prowadzenia popularnej śniadaniówki, do czego przyczynił się fakt, że mężczyzna nie pasował do zespołu dziennikarzy zaangażowanych w program. Minął zaledwie miesiąc, a w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że Jakimowicz stracił kolejną pracę - okazało się, że celebryta został zwolniony tym razem z programu "W kontrze", emitowanego na antenie TVP Info, który wraz z Magdaleną Ogórek współprowadził od 2020 roku. Choć Jakimowicz twardo twierdził, że jego zwolnienie wynikało z walki dobra ze złem, gdzie zło uważa za "tęczową zarazę", to finalnie okazało się, że z celebrytą po prostu nikt już nie chciał współpracować. Na aktora wpłynęła bowiem seria skarg od współprowadzących program "W kontrze".