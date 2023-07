Wiadomo, dlaczego TVP zwolniła Jakimowicza. Celebryta nie może tego przeżyć

Po tym, gdy stracił pracę w formacie TVP Info, kontrowersyjny gwiazdor zaczął publikować w mediach społecznościowych posty, w których usiłować wmówić ludziom, że jego zwolnienie jest wynikiem walki dobra ze złem. Zło to według Jarosława, tęczowa zaraza, która właśnie rzekomo wpłynęła na władze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, aby go usunęła z programu. Jakimowicz twierdził też, że ta decyzja spowoduje spadek oglądalności programu "W kontrze", co może mieć negatywny wpływ na wynik PIS w wyborach.