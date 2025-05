O ile wykonałem dobry research, twórcy nowego "Karate Kida" i "Cobra Kai" nie mieli między sobą żadnych powiązań ani przepływu informacji - zatem film i serial realnie nie są ze sobą wiązane i rozwijały się niezależnie od siebie. Zasadniczo to dobrze i zdecydowanie ciekawiej, zwłaszcza, że serial miał swoje dobry finał. Za reżyserię filmu wziął się Jonathan Entwistle, gość, który w kinie dotyczącym młodzieży od jakiegoś czasu siedzi - jest odpowiedzialny m.in. za "The End of The F***ing World" czy "To nie jest OK". W przypadku o nazwie "Karate Kid: Legendy" potwierdza, że zna się na rzeczy.