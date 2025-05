Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym powrót słynnego serialu

Max trzyma się bardzo dobrze - oferta i filmów, i seriali, robi bardzo dobre wrażenie, a Polacy chętnie się z nią zapoznają. Wśród tej pierwszej grupy najczęściej oglądanymi tytułami są "Mickey 17", "Kraven Łowca" oraz "Przeznaczenie". Jeśli chodzi o produkcje odcinkowe - tu króluje świeżo zakończony 2. sezon "The Last of Us", "Opowieść podręcznej" i..."Na wspólnej". Grono zacne, a to nie koniec interesujących tytułów. Przedstawiamy TOP 5 nowości, które obejrzycie w weekend na Max.