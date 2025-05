Nowy thriller akcji podbił Prime Video. Jest absurdalny, ale widzowie nie mogą się oderwać

"Fachowiec" wleciał na Prime Video dokładnie w połowie maja i od tamtej pory kopie tyłki użytkownikom na całym świecie. Również w Polsce, bo przecież to w rodzimej ofercie platformy Amazona królował jeszcze do niedawna. Potem jednak do serwisu wpadło "100 dni do matury" z influencerami i thriller akcji zleciał na najniższy stopień podium zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze (prześcignęła go jeszcze "Farma Clarksona").



Rzuciliśmy się na "Fachowca", bo uwielbiamy Jasona Stathama. Swego czasu na liście najpopularniejszych tytułów na Prime Video pojawiło się parę (całkiem sporo) filmów z jego udziałem. Włączaliśmy więc też ten najnowszy, aby poczuć te same emocje. I nawet jeśli krytycy na produkcję narzekali, ewidentnie dostarcza ona dokładnie to, czego potrzebowaliśmy: porządnej rozpierduchy.