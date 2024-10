"To było szokiem dla wszystkich". O Pandora Gate i mechanizmach influencingu rozmawiamy z Kariną Hertel

Trudno im się dziwić, że brali, co leciało - jak ludzie płacili dużo i nie przywiązywali uwagi do tego, kto reklamuje produkt, licząc na spore zasięgi, bo tak to kiedyś działało, to nie ma się co dziwić. Inna sprawa, że rynek bardzo przeceniał zasięgi - polegało to na tym, że ten, kto był duży, dostawał dużo projektów, czyli taka Jessica Mercedes czy Maffashion. Nieważne, kto i co reklamował - firmom zależało na tym, żeby mieć jak największych influencerów, aby realizować GPR w taki sposób, jak robiono to w telewizji. I tak to działało przez bardzo długi czas.