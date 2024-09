Raper nagrał piosenkę o powodzianach. Cringe to najdelikatniejsze słowo

"Jak naprawdę wygląda Dolny Śląsk po powodzi?" - zaczyna swojego tiktoka Edzio, przechadzając się po zgliszczach Kłodzka. Nagrywa zniszczone domy i ich pozostałości na ulicach miasta. Jaki jest jego cel? "Przyszliśmy to nagłośnić i pomóc trochę mieszkańcom" - rapuje influencer. Na kolejnym kadrze widzimy go, jak brodził po wodzie w swoich adidasach Campusach, podciągając spodnie, by ich przypadkiem nie zamoczyć. Następnie widać, jak przechodzi przez zniszczoną drogę, pokazuje, do jakiego stopnia woda zalała stację benzynową i pozuje przed dworcem, który wskutek powodzi już go kompletnie nie przypomina.



Edzio dodaje, że ludzie, którzy starali się okiełznać popowodziową sytuację, podchodzi do niego po zdjęcia: "Mogłem dać im chociaż troszeczkę uśmiechu w tej tragedii". Następnie nawiązuje do Biblii wersem o "potopie niszczącym ziemię" i zapowiada swoją wizytę w domu kobiety, której miejsce zamieszkania poważnie ucierpiało wskutek wielkiej wody. Na koniec nagrania informuje o linku do zbiórki, na który można wpłacać pieniądze, by pomóc poszkodowanym.