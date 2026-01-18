Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
W 2025 r. na rynku wydawniczym pojawiło się sporo genialnych powieści kryminalnych i thrillerów, od których trudno się oderwać. Wybieramy TOP 10 mocnych tytułów.
Lista TOP 10 najlepszych zagranicznych kryminałów jest oczywiście naszym subiektywnym zestawieniem. Co roku pojawia się mnóstwo świetnych książek i nie sposób zawrzeć ich w jednej TOP-ce. Oto 10 powieści zagranicznych autorów i autorek, które wyróżniły się w 2025 r. na tle innych tytułów.
Najlepsze zagraniczne kryminały 2025 - TOP 10
Kochane córeczki
- Tytuł książki: Kochane córeczki (Darling Girls)
- Autor: Sally Hepworth
- Tłumaczenie: Ryszard Oślizło
- Wydawnictwo: Mova
- Liczba stron: 376
- Data 1. wydania: 23 kwietnia 2024
- Data wydania polskiego: 18 czerwca 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.3/10
Sally Hepworth, autorka 9 bestsellerów "New York Timesa", wydała porywający thriller, który w minionym roku w końcu ukazał się w Polsce. Bohaterka powieści są Jessica, Norah i Alicia, przyrodnie siostry, które diametralnie się od siebie różnią. Łączy je jednak wspólne dzieciństwo w w Wild Meadows, owianym mrokiem domu, gdzie opiekowała się nimi tajemnicza pani Fairchild. Pewnego dnia dziewczęta postanawiają uciec, chcąc uwolnić się od wpływu opiekunki. Kiedy jednak pod domem, w którym dorastały, lata później zostają odnalezione ludzkie szczątku, zdają sobie sprawę, że cień pani Fairchild nigdy ich nie opuścił.
Nie całkiem martwa
- Tytuł książki: Nie całkiem martwa (Not Quite Dead Yet)
- Autor: Holly Jackson
- Tłumaczenie: Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz
- Wydawnictwo: Must Read
- Liczba stron: 456
- Data 1. wydania: 22 lipca 2025
- Data wydania polskiego: 15 października 2025
- Ocena Lubimyczytać: 8.3/10
Holly Jackson to autorka bestsellerowego kryminału "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki", który doczekał się serialowej adaptacji na platformie Netflix, a w zeszłym roku wróciła ona z nową powieścią. Bohaterką thrillera "Nie całkiem martwa" jest 27-letnia Jet, która wciąż nie czuje się dorosła. Jej życie zmienia się, kiedy pada ofiarą brutalnej napaści, po której dowiaduje się, że został jej zaledwie tydzień życia. Kobieta, która postanawia rozwiązać zagadkę swojej własnej śmierci, nagle zaczyna dostrzegać, że każdy z jej otoczenia może być jej wrogiem.
Tajemnica tajemnic
- Tytuł książki: Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets)
- Autor: Dan Brown
- Tłumaczenie: Paweł Cichawa
- Wydawnictwo: Sonia Draga
- Liczba stron: 702
- Data 1. wydania: 9 września 2025
- Data wydania polskiego: 9 września 2025
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena Lubimyczytać: 6.8/10
Miniony rok był gratką dla fanów Dana Browna - autor powrócił z nową powieścią z cyklu z Robertem Langdonem. W "Tajemnicy tajemnic" główny bohater udaje się do Pragi, gdzie ma wziąć udział w wykładzie swojej partnerki i specjalistki w dziedzinie noetyki, Katherine Solomon. Naukowczyni przygotowuje się jednocześnie do opublikowania badań na temat natury ludzkiej świadomości, które dla wielu mogą okazać się kontrowersyjne. Podczas wykładu Katherine ujawnia fragment swojej publikacji. Kilka godzin później plik z treścią badań zostaje wykradziony z serwerów wydawnictwa, a sama naukowczyni znika po spotkaniu z inną słynną badaczką. W międzyczasie Langdon zostaje uwikłany w sytuację, która sprowadza na niego ogromne niebezpieczeństwo, a mimo to postanawia pójść tropem swojej partnerki, aby ją odnaleźć.
Piękna brzydota
- Tytuł książki: Piękna brzydota (Beautiful Ugly)
- Autor: Alice Feeney
- Tłumaczenie: Joanna Zalewska
- Wydawnictwo: Czwarta Strona
- Liczba stron: 368
- Data 1. wydania: 14 stycznia 2025
- Data wydania polskiego: 27 sierpnia 2025
- Ocena Lubimyczytać: 6.9/10
Bohaterem powieści "Piękna brzydota" jest popularny aktor Grady Green, który jest świadkiem koszmarnego wydarzenia. Podczas rozmowy telefonicznej z żoną słyszy, jak Abby gwałtownie wciska hamulec, a następnie zaniepokojona wysiada z samochodu. Chwilę później już się nie odzywa. Grady próbuje odnaleźć żonę, jednak na miejscu zastaje jedynie samochód na krawędzi klifu z włączonymi reflektorami i telefonem na drodze. Mimo to mężczyzna nie ustaje w poszukiwaniach żony i rok później udaje się na maleńką szkocką wyspę w poszukiwaniu inspiracji. Na miejscu przeżywa szok - poznaje bowiem kobietę, która wygląda dokładnie jak tak samo jak jego zaginiona żona.
Nauczyciele
- Tytuł książki: Nauczyciele (The Teacher)
- Autor: Freida McFadden
- Tłumaczenie: Elżbieta Pawlik
- Wydawnictwo: Czwarta Strona
- Liczba stron: 440
- Data 1. wydania: 6 lutego 2024
- Data wydania polskiego: 27 sierpnia 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.1/10
Powieści Freidy McFadden za sprawą filmu "Pomoc domowa" robią furorę. Jednym z najnowszych thrillerów, który ukazał się w Polsce w 2025 r., jest tytuł "Nauczyciele". Jego bohaterką jest Eva, nauczycielka matematyki w miejscowej szkole. Nie jest to jednak tak spokojne miejsce jak mogłoby się wydawać - rok temu w liceum wybuchł skandal, który dotyczył romansu nauczyciela z jego uczennicą, nastoletnią Addie. Jedynie Eve wie, że za obrzydliwymi plotkami kryje się coś o wiele mroczniejszego. Wie, że Addie nie można ufać - dziewczyna kłamie, rani ludzi i niszczy im życie. Zrobi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw.
Rósa i Björk
- Tytuł książki: Rósa i Björk (Rósa & Björk)
- Autor: Satu Rämö
- Tłumaczenie: Karolina Wojciechowska
- Wydawnictwo: HarperCollins Polska
- Liczba stron: 352
- Data 1. wydania: 12 lutego 2025
- Data wydania polskiego: 12 lutego 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.2/10
Interesującą pozycją minionego roku była również książka "Rósa i Björk". Jej akcja rozgrywa się na islandzkich Fiordach Zachodnich, gdzie dochodzi do morderstwa. Jego ofiarą pada wpływowy samorządowiec, który zmarł wskutek strzału na pustej trasie narciarskiej. Dochodzenie prowadzi śledcza Hildur Rúnarsdóttir i jej partner, Jakob Johanson. Oboje szybko odkrywają, że ofiara miała wrogów, jednak ta informacja wcale nie ułatwia im śledztwa. Tymczasem wracają traumy z dzieciństwa Hildur w związku z zaginięciem jej sióstr, Rósy i Björk. Po latach odnaleziono ich ubranka zakopane razem z kośćmi, jednak okoliczności wcale nie wskazują na śmierć dziewczynek.
Zabawa w chowanego
- Tytuł książki: Zabawa w chowanego (Telle til en, telle til to)
- Autor: Søren Sveistrup
- Tłumaczenie: Justyna Haber-Biały
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 560
- Data 1. wydania: 24 kwietnia 2025
- Data wydania polskiego: 10 września 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.6/10
Søren Sveistrup to autor bestsellerowego "Kasztanowego ludzika", który został zaadaptowany pod serial Netfliksa. Jego najnowsza powieść "Zabawa w chowanego" skupia się na brutalnym morderstwie, które łączy się z nierozwiązaną zbrodnią sprzed lat - zabójstwem 19-letniej gimnastyczki. Okazuje się, że sprawca manipuluje swoimi ofiarami, upokarza je i z zimną krwią kontroluje za pomocą telefonu. W sprawę angażują się Mark Hess i Naia Thulin. Prędko odkrywają oni, że biorą udział w perwersyjnej zabawie w chowanego, która rozpoczęła się wiosną 30 lat wcześniej, kiedy niewinna szkolna wycieczka zamieniła się w koszmar.
Bóg lasów
- Tytuł książki: Bóg lasów (The God of the Woods)
- Autor: Liz Moore
- Tłumaczenie: Mateusz Borowski
- Wydawnictwo: Otwarte
- Liczba stron: 496
- Data 1. wydania: 27 lipca 2024
- Data wydania polskiego: 16 lipca 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.2/10
"Bóg lasów" był jedną z najchętniej czytanych książek użytkowników Goodreads. W centrum fabuły znajduje się letni obóz dla dzieci Camp Emerson, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Po 14 latach od zaginięcia starszego brata Barbary Van Laar, pewnego dnia z obozu znika również sama Barbara. W tym samym czasie z więzienia ucieka seryjny morderca Jacob Sluiter. W skomplikowane śledztwo angażuje się młoda policjantka Judy Luptack, która zaczyna odkrywać sieć tajemnic między rodziną Van Laarów, lokalną społecznością i pracownikami obozu.
Słuchajcie, jak kłamią
- Tytuł książki: Słuchajcie, jak kłamią (Listen for the Lie)
- Autor: Amy Tintera
- Wydawnictwo: Albatros
- Liczba stron: 400
- Data 1. wydania: 12 września 2024
- Data wydania polskiego: 12 marca 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.2/10
"Słuchajcie, jak kłamią" to bestseller "New York Times'a" i USA Today. Skupia się on na Lucy i Savvy, dwóch dziewczynach z Teksasu, które były chlubą swojego miasteczka. Pewnego dnia na poboczu zostaje zauważona Lucy. Okazuje się, że jest cała we krwi swojej przyjaciółki Savvy. Lata później jej sprawę na celownik bierze Ben Owens, prowadzący podcast kryminalny. W związku z tym Lucy wraca do rodzinnego miasteczka, by rozwiązać tajemnicę tamtej zbrodni i znaleźć mordercę przyjaciółki - nawet gdyby to miała być ona sama.
Kocham, mama
- Tytuł książki: Kocham, mama (Love, Mom)
- Autor: Iliana Xander
- Tłumaczenie: Joanna Grabarek
- Wydawnictwo: Filia
- Liczba stron: 424
- Data 1. wydania: 10 października 2024
- Data wydania polskiego: 10 września 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7.5/10
"Love, Mom" koncentruje się na życiu Mackenzie Casper, córki autorki bestsellerowych thrillerów. Kiedy jej matka ginie w wypadku, fani na całym świecie pogrążają się w żałobie. Tymczasem śledczy zaczynają badać, czy to aby na pewno był wypadek. W dniu ceremonii upamiętniającej pisarkę Mackenzie otrzymuje pierwszą tajemniczą kopertę, podpisaną: "Od największego fana. XOXO". W środku znajdują się strony z pamiętnika matki, zaczynające się od słów: "Chcesz poznać sekret?". Kiedy dziewczyna zaczyna otrzymywać kolejne szokujące listy, zaczyna zdawać sobie sprawę, jak wielkie kłamstwa skrywała jej matka
