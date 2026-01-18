Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają

Ładowanie...

Lista TOP 10 najlepszych zagranicznych kryminałów jest oczywiście naszym subiektywnym zestawieniem. Co roku pojawia się mnóstwo świetnych książek i nie sposób zawrzeć ich w jednej TOP-ce. Oto 10 powieści zagranicznych autorów i autorek, które wyróżniły się w 2025 r. na tle innych tytułów.

Najlepsze zagraniczne kryminały 2025 - TOP 10

Kochane córeczki

Tytuł książki: Kochane córeczki (Darling Girls)

Kochane córeczki (Darling Girls) Autor: Sally Hepworth

Sally Hepworth Tłumaczenie: Ryszard Oślizło

Ryszard Oślizło Wydawnictwo: Mova

Mova Liczba stron: 376

376 Data 1. wydania: 23 kwietnia 2024

23 kwietnia 2024 Data wydania polskiego: 18 czerwca 2025

18 czerwca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.3/10

Sally Hepworth, autorka 9 bestsellerów "New York Timesa", wydała porywający thriller, który w minionym roku w końcu ukazał się w Polsce. Bohaterka powieści są Jessica, Norah i Alicia, przyrodnie siostry, które diametralnie się od siebie różnią. Łączy je jednak wspólne dzieciństwo w w Wild Meadows, owianym mrokiem domu, gdzie opiekowała się nimi tajemnicza pani Fairchild. Pewnego dnia dziewczęta postanawiają uciec, chcąc uwolnić się od wpływu opiekunki. Kiedy jednak pod domem, w którym dorastały, lata później zostają odnalezione ludzkie szczątku, zdają sobie sprawę, że cień pani Fairchild nigdy ich nie opuścił.

Nie całkiem martwa

Tytuł książki: Nie całkiem martwa (Not Quite Dead Yet)

Nie całkiem martwa (Not Quite Dead Yet) Autor: Holly Jackson

Holly Jackson Tłumaczenie: Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz

Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz Wydawnictwo: Must Read

Must Read Liczba stron: 456

456 Data 1. wydania: 22 lipca 2025

22 lipca 2025 Data wydania polskiego: 15 października 2025

15 października 2025 Ocena Lubimyczytać: 8.3/10

Holly Jackson to autorka bestsellerowego kryminału "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki", który doczekał się serialowej adaptacji na platformie Netflix, a w zeszłym roku wróciła ona z nową powieścią. Bohaterką thrillera "Nie całkiem martwa" jest 27-letnia Jet, która wciąż nie czuje się dorosła. Jej życie zmienia się, kiedy pada ofiarą brutalnej napaści, po której dowiaduje się, że został jej zaledwie tydzień życia. Kobieta, która postanawia rozwiązać zagadkę swojej własnej śmierci, nagle zaczyna dostrzegać, że każdy z jej otoczenia może być jej wrogiem.

Tajemnica tajemnic

Tytuł książki: Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets)

Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets) Autor: Dan Brown

Dan Brown Tłumaczenie: Paweł Cichawa

Paweł Cichawa Wydawnictwo: Sonia Draga

Sonia Draga Liczba stron: 702

702 Data 1. wydania: 9 września 2025

9 września 2025 Data wydania polskiego: 9 września 2025

9 września 2025 Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena Lubimyczytać: 6.8/10

Miniony rok był gratką dla fanów Dana Browna - autor powrócił z nową powieścią z cyklu z Robertem Langdonem. W "Tajemnicy tajemnic" główny bohater udaje się do Pragi, gdzie ma wziąć udział w wykładzie swojej partnerki i specjalistki w dziedzinie noetyki, Katherine Solomon. Naukowczyni przygotowuje się jednocześnie do opublikowania badań na temat natury ludzkiej świadomości, które dla wielu mogą okazać się kontrowersyjne. Podczas wykładu Katherine ujawnia fragment swojej publikacji. Kilka godzin później plik z treścią badań zostaje wykradziony z serwerów wydawnictwa, a sama naukowczyni znika po spotkaniu z inną słynną badaczką. W międzyczasie Langdon zostaje uwikłany w sytuację, która sprowadza na niego ogromne niebezpieczeństwo, a mimo to postanawia pójść tropem swojej partnerki, aby ją odnaleźć.

Piękna brzydota

Tytuł książki: Piękna brzydota (Beautiful Ugly)

Piękna brzydota (Beautiful Ugly) Autor: Alice Feeney

Alice Feeney Tłumaczenie: Joanna Zalewska

Joanna Zalewska Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 368

368 Data 1. wydania: 14 stycznia 2025

14 stycznia 2025 Data wydania polskiego: 27 sierpnia 2025

27 sierpnia 2025 Ocena Lubimyczytać: 6.9/10

Bohaterem powieści "Piękna brzydota" jest popularny aktor Grady Green, który jest świadkiem koszmarnego wydarzenia. Podczas rozmowy telefonicznej z żoną słyszy, jak Abby gwałtownie wciska hamulec, a następnie zaniepokojona wysiada z samochodu. Chwilę później już się nie odzywa. Grady próbuje odnaleźć żonę, jednak na miejscu zastaje jedynie samochód na krawędzi klifu z włączonymi reflektorami i telefonem na drodze. Mimo to mężczyzna nie ustaje w poszukiwaniach żony i rok później udaje się na maleńką szkocką wyspę w poszukiwaniu inspiracji. Na miejscu przeżywa szok - poznaje bowiem kobietę, która wygląda dokładnie jak tak samo jak jego zaginiona żona.

Nauczyciele

Tytuł książki: Nauczyciele (The Teacher)

Nauczyciele (The Teacher) Autor: Freida McFadden

Freida McFadden Tłumaczenie: Elżbieta Pawlik

Elżbieta Pawlik Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 440

440 Data 1. wydania: 6 lutego 2024

6 lutego 2024 Data wydania polskiego: 27 sierpnia 2025

27 sierpnia 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.1/10

Powieści Freidy McFadden za sprawą filmu "Pomoc domowa" robią furorę. Jednym z najnowszych thrillerów, który ukazał się w Polsce w 2025 r., jest tytuł "Nauczyciele". Jego bohaterką jest Eva, nauczycielka matematyki w miejscowej szkole. Nie jest to jednak tak spokojne miejsce jak mogłoby się wydawać - rok temu w liceum wybuchł skandal, który dotyczył romansu nauczyciela z jego uczennicą, nastoletnią Addie. Jedynie Eve wie, że za obrzydliwymi plotkami kryje się coś o wiele mroczniejszego. Wie, że Addie nie można ufać - dziewczyna kłamie, rani ludzi i niszczy im życie. Zrobi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw.

Rósa i Björk

Tytuł książki: Rósa i Björk (Rósa & Björk)

Rósa i Björk (Rósa & Björk) Autor: Satu Rämö

Satu Rämö Tłumaczenie: Karolina Wojciechowska

Karolina Wojciechowska Wydawnictwo: HarperCollins Polska

HarperCollins Polska Liczba stron: 352

352 Data 1. wydania: 12 lutego 2025

12 lutego 2025 Data wydania polskiego: 12 lutego 2025

12 lutego 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

Interesującą pozycją minionego roku była również książka "Rósa i Björk". Jej akcja rozgrywa się na islandzkich Fiordach Zachodnich, gdzie dochodzi do morderstwa. Jego ofiarą pada wpływowy samorządowiec, który zmarł wskutek strzału na pustej trasie narciarskiej. Dochodzenie prowadzi śledcza Hildur Rúnarsdóttir i jej partner, Jakob Johanson. Oboje szybko odkrywają, że ofiara miała wrogów, jednak ta informacja wcale nie ułatwia im śledztwa. Tymczasem wracają traumy z dzieciństwa Hildur w związku z zaginięciem jej sióstr, Rósy i Björk. Po latach odnaleziono ich ubranka zakopane razem z kośćmi, jednak okoliczności wcale nie wskazują na śmierć dziewczynek.

Zabawa w chowanego

Tytuł książki: Zabawa w chowanego (Telle til en, telle til to)

Zabawa w chowanego (Telle til en, telle til to) Autor: Søren Sveistrup

Søren Sveistrup Tłumaczenie: Justyna Haber-Biały

Justyna Haber-Biały Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 560

560 Data 1. wydania: 24 kwietnia 2025

24 kwietnia 2025 Data wydania polskiego: 10 września 2025

10 września 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.6/10

Søren Sveistrup to autor bestsellerowego "Kasztanowego ludzika", który został zaadaptowany pod serial Netfliksa. Jego najnowsza powieść "Zabawa w chowanego" skupia się na brutalnym morderstwie, które łączy się z nierozwiązaną zbrodnią sprzed lat - zabójstwem 19-letniej gimnastyczki. Okazuje się, że sprawca manipuluje swoimi ofiarami, upokarza je i z zimną krwią kontroluje za pomocą telefonu. W sprawę angażują się Mark Hess i Naia Thulin. Prędko odkrywają oni, że biorą udział w perwersyjnej zabawie w chowanego, która rozpoczęła się wiosną 30 lat wcześniej, kiedy niewinna szkolna wycieczka zamieniła się w koszmar.

Bóg lasów

Tytuł książki: Bóg lasów (The God of the Woods)

Bóg lasów (The God of the Woods) Autor: Liz Moore

Liz Moore Tłumaczenie: Mateusz Borowski

Mateusz Borowski Wydawnictwo: Otwarte

Otwarte Liczba stron: 496

496 Data 1. wydania: 27 lipca 2024

27 lipca 2024 Data wydania polskiego: 16 lipca 2025

16 lipca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

"Bóg lasów" był jedną z najchętniej czytanych książek użytkowników Goodreads. W centrum fabuły znajduje się letni obóz dla dzieci Camp Emerson, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Po 14 latach od zaginięcia starszego brata Barbary Van Laar, pewnego dnia z obozu znika również sama Barbara. W tym samym czasie z więzienia ucieka seryjny morderca Jacob Sluiter. W skomplikowane śledztwo angażuje się młoda policjantka Judy Luptack, która zaczyna odkrywać sieć tajemnic między rodziną Van Laarów, lokalną społecznością i pracownikami obozu.

Słuchajcie, jak kłamią

Tytuł książki: Słuchajcie, jak kłamią (Listen for the Lie)

Słuchajcie, jak kłamią (Listen for the Lie) Autor: Amy Tintera

Amy Tintera Wydawnictwo: Albatros

Albatros Liczba stron: 400

400 Data 1. wydania: 12 września 2024

12 września 2024 Data wydania polskiego: 12 marca 2025

12 marca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

"Słuchajcie, jak kłamią" to bestseller "New York Times'a" i USA Today. Skupia się on na Lucy i Savvy, dwóch dziewczynach z Teksasu, które były chlubą swojego miasteczka. Pewnego dnia na poboczu zostaje zauważona Lucy. Okazuje się, że jest cała we krwi swojej przyjaciółki Savvy. Lata później jej sprawę na celownik bierze Ben Owens, prowadzący podcast kryminalny. W związku z tym Lucy wraca do rodzinnego miasteczka, by rozwiązać tajemnicę tamtej zbrodni i znaleźć mordercę przyjaciółki - nawet gdyby to miała być ona sama.

Kocham, mama

Tytuł książki: Kocham, mama (Love, Mom)

Kocham, mama (Love, Mom) Autor: Iliana Xander

Iliana Xander Tłumaczenie: Joanna Grabarek

Joanna Grabarek Wydawnictwo: Filia

Filia Liczba stron: 424

424 Data 1. wydania: 10 października 2024

10 października 2024 Data wydania polskiego: 10 września 2025

10 września 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.5/10

"Love, Mom" koncentruje się na życiu Mackenzie Casper, córki autorki bestsellerowych thrillerów. Kiedy jej matka ginie w wypadku, fani na całym świecie pogrążają się w żałobie. Tymczasem śledczy zaczynają badać, czy to aby na pewno był wypadek. W dniu ceremonii upamiętniającej pisarkę Mackenzie otrzymuje pierwszą tajemniczą kopertę, podpisaną: "Od największego fana. XOXO". W środku znajdują się strony z pamiętnika matki, zaczynające się od słów: "Chcesz poznać sekret?". Kiedy dziewczyna zaczyna otrzymywać kolejne szokujące listy, zaczyna zdawać sobie sprawę, jak wielkie kłamstwa skrywała jej matka

Anna Bortniak 18.01.2026 13:39

