Mimo że film "Ile waży koń trojański?" ma już swoje lata, to wciąż pozostaje jedną z moich ukochanych polskich komedii romantycznych i jest jednocześnie comfort produkcją na jesienne wieczory. Fabuła skupia się na Zosi, szczęśliwej kobiecie, która wraz z drugim mężem Kubą, wychowuje swoją córkę Florkę z pierwszego małżeństwa. W dniu 40. urodzin Zosia wypowiada życzenie: chciałaby cofnąć czas i spotkać Kubę wcześniej, by to on był biologicznym ojcem Florki. Następnego dnia kobieta budzi się w maju 1987 r., kiedy u jej boku śpi pierwszy mąż, jej córki nie ma jeszcze na świecie, w Polsce panuje komunizm, a Kuba spotyka się z inną kobietą.