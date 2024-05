MET Gala określana jest jako największe święto mody na świecie. Towarzyszy ona otwarciu słynnej wystawy w Instytucie Kostiumów Metropolitan Museum of Art, która w tym roku miała tytuł „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”. Zgodnie z tradycją MET Gala odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek maja. Jest to ogromne wydarzenie, a udział w nim, za każdym razem, biorą znane osobistości ze świata show-biznesu. Każdą z nich obowiązuje konkretny dress code. W 2024 roku był to „The Garden in Time”, inspirowany opowiadaniem J.G. Ballarda pod tym samym tytułem. Przeważały zatem motywy florystyczne oraz inspiracje pojęciem czasu. Nie zabrakło kwiatów, gałęzi, zegarów czy wskazówek. Trzeba przyznać, że tym razem gwiazdom udało się wpasować w temat wydarzenia, choć nie zawsze tak było. Wielokrotnie zdarzało się już, że celebryci nie do końca rozumieli dany dress code lub reprezentowali go w bardzo pokraczny sposób. MET Gala jest organizowana i nadzorowana przez Annę Wintour od 1995 r. Uznawana jest również za zbiórkę funduszy na rzecz należącego do The Metropolitan Museum of Art Instytutu Kostiumów. Co roku event przynosi wielomilionowe zyski.