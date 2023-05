Doja Cat wczuła się w rolę. Udzieliła najdziwniejszego wywiadu w historii Met Gali

W tym roku tematem przewodnim Met Gali, czyli imprezy charytatywnej odbywającej się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, była sylwetka Karla Lagerfelda, znanego na całym świecie cenionego projektanta mody, związanego z domem mody Chanel, który zmarł w 2019 roku. Hollywoodzka i celebrycka śmietanka poprzez swoje kreacje nawiązać miała do jego życia i twórczości, których nieodłączną częścią była kotka Choupette.



Jedną ze stylizacji, o której rozpisują się wszystkie media, jest oryginalny strój Jareda Leto - aktor i lider zespołu Thirty Seconds to Mars - pojawił się dosłownie przebrany za kotkę Lagerfelda. Do kociej pupilki projektanta, nie tylko swoją kreacją, nawiązała również piosenkarka Doja Cat, która, jak się okazało, ze światem kotów ma więcej wspólnego niż tylko swój pseudonim artystyczny.