Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma

W „Spider-Manie 4” - kolejnej odsłonie Kinowego Uniwersum Marvela o podtytule „Nowy Wspaniały Dzień” zaroi się od nowych złoczyńców (choć wśród nich pojawi się też jedna znajoma twarz). Przypomnę, że do tej pory w ramach MCU Pajączek zmierzył się z przeciwnikami takimi jak Vulture, Shocker, Thanos, Mysterio, Zielony Goblin, Electro, Sandman, Jaszczur oraz Doktor Octopus. „Brand New Day” ma jednak otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii naszego herosa, a to oznacza również wysyp świeżych (jeśli chodzi o wersję ekranową) superłotrów. Wyjąwszy tajemniczą postać graną przez Sadie Sink i spotkania z Punisherem czy Hulkiem, obraz zaprezentuje nam wielu klasycznych, bardziej „ulicznych” komiksowych złoczyńców.



Zacznijmy od tych, których udział został już potwierdzony - i rzućmy okiem na wygląd części z nich.

Spider-Man 4: aż dziesięciu złoczyńców

Po pierwsze: produkcja zrealizuje zapowiedź sprzed aż 9 lat, wprowadzając do gry Skorpiona. „Spider-Man: Homecoming” przedstawił nam już Maca Gargana (Michael Mando) jako przestępcę zainteresowanego zakupem technologii Vulture’a (Michael Keaton) opartej na energii Chitauri. Ostatecznie został aresztowany i trafił do więzienia, gdzie wypytywał Adriana Toomesa o prawdziwą tożsamość Spider-Mana. I choć Marvel Studios i Sony Pictures nie ogłosiły oficjalnie powrotu Mando, aktor był widziany na planie. Poza tym Skorpion pojawił się również na wczesnych materiałach promocyjnych filmu, gdzie zaprezentowano jego nowy kostium (bez maski!). Jak można się domyślać, jego żądza zemsty na Parkerze będzie istotną motywacją w „czwórce”. Tym razem jednak będzie dysponował swoim pancerzem i gigantycznym żądłem.

MCU wprowadzi także do aktorskiego uniwersum jednego z najgroźniejszych „ulicznych” wrogów Spider-Mana - Tombstone’a. To potężny boss przestępczego półświatka. Wcześniej pojawił się w znakomitej skądinąd animacji „Spider-Man: Into the Spider-Verse” (oraz w nieco innym wydaniu, w „Przyjaznym pajączku z sąsiedztwa”). Co istotne, studia zdecydowały się zostać przy tym samym aktorze - Marvin „Krondon” Jones III z animacji powróci jako Tombstone w filmie. Oczywiście będzie to inna wersja postaci, lecz obie inkarnacje są powiązane w ramach marvelowskiego multiwersum.

Kolejnym złoczyńcą debiutującym w filmie złolem jest Boomerang, czyli Fred Myers. Ma on długą historię potyczek ze Spider-Manem oraz innymi bohaterami Marvela, takich jak choćby Daredevil. Specjalizuje się w rzucaniu zaawansowanymi technologicznie bumerangami; w komiksach bywał członkiem takich formacji jak Sinister Six. Zdarzało mu się także... współpracować z Peterem. Jego udział w filmie potwierdzają materiały promocyjne, prezentujące kostium wierny komiksowemu pierwowzorowi. Na razie nie ujawniono nazwiska aktora ani dokładnej funkcji postaci w fabule.

Na liście arcyłotrów znalazł się także Tarantula. To przydomek funkcjonujący w komiksach od dekad i noszony przez różne osoby. Nie wiadomo jeszcze, którą wersję postaci Marvel wybrał do tej historii Petera Parkera. Najbardziej prawdopodobne wydaje się wykorzystanie wersji Antona Miguela Rodrigueza lub Luisa Alvareza - pierwszych dwóch osób noszących to miano. Obaj byli znakomicie wyszkolonymi wojownikami.

Oto pewniki. W ostatnim czasie źródła dodają też występy członka/członków Dłoni (starożytny klan Ninja, który pokazano w serialach Netfliksa o Daredevilu i Defendersach), Ramroda (mało znany czarny charakter, potężny cyborg) i 8-Balla (uzależniony od hazardu bilardzista i były projektant systemów rakietowych). Na temat Shathry widocznej na grafice poniżej (mieszkanka Planu Astralnego, potężna, nadprzyrodzona istota oraz mroczne, mistyczne przeciwieństwo Spider-Mana) mówi się raczej, że to mało prawdopodobna plotka.



Tym niemniej znany scooper i insider, Daniel Richtman, którego doniesienia nieraz okazywały się prawdą, udostępnił poniższą grafikę i skomentował ją słowami: „Tak wielu złoczyńców! A będzie ich jeszcze więcej”. Pokrywa się to z raportami z zeszłego tygodnia, które sugerują, że w nowym filmie z Parkerem zmierzy się nawet dziesięciu złoli.

Czekamy. Premiera filmu już 31 lipca.



Michał Jarecki 17.02.2026 09:22

