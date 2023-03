Ten koreański film ma odjechane sceny akcji. Na Netfliksie znajdziecie więcej podobnych tytułów

"Kill Boksoon" opowiada historię zawodowej morderczyni, która jest mistrzynią swojego fachu. Koledzy z branży spoglądają na nią z podziwem i chcą być tacy jak ona. Taki status osiągnęła, bo niczym Sherlock Holmes w wydaniu Guya Ritchiego potrafi przewidzieć, jak potoczy się dane starcie. Dlatego jest osobą, która na walkę na miecze, przychodzi z pistoletem. Przegrana po prostu nie wchodzi w rachubę. No chyba że mówimy o życiu prywatnym. O ile pięciu rosłych facetów jej nie strasznych, o tyle drży przed rozmową z córką, gdy w jej kurtce znajduje papierosy.



Skojarzenia z "Kill Bill" i "Johnem Wickiem" będą nieuniknione. W końcu tytułowa Gill Boksoon pewnego dnia sprzeniewierza się kodeksowi zawodowych zabójców. A my dobrze już wiemy, że w tym świecie jest to niewybaczalne. Protagonistka będzie więc musiała walczyć o życie. Na szczęście dla niej, nie za długo. Konstrukcja scenariusza filmu pozostawia wiele do życzenia. Podczas zdecydowanie zbyt rozciągniętej w czasie ekspozycji nudzić się jednak nie sposób. Twórcy dobrze wiedzą, jak utrzymać naszą uwagę.