Przedpremierowe święta. Te filmy nasycą wasz kinowy apetyt na następne tygodnie

Nicolas Cage w życiowej formie - tyle powiedzieć wystarczy. Wciela się tu co prawda w tatuśkowego profesora, ale przecież odwiedza też sny ludzi na całym świecie. To daje Kristofferowi Borgli pretekst, żeby raz po raz spuszczać aktora ze smyczy. Co to dokładnie oznacza? Ach, surrealistyczny odjazd, czyli to, co fani hollywoodzkiego gwiazdora lubią najbardziej.