W listopadzie na Netfliksie nie zabraknie produkcji, które z pewnością niejednemu widzowi umilą ponure i zimne wieczory. Na platformie można oglądać już kultowy film "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość", najnowsze odcinki hitowego serialu "Arcane", świeżutką produkcję odcinkową "Oblężenie banku" czy finałowe epizody najnowszej odsłony "Outer Banks". Do tych głośnych premier dołączy dziś tytuł, który jest kontynuacją uwielbianej przez Polaków kultowej serii "Sami swoi". Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć go w kinach, to w końcu macie okazję zapoznać się z nim w VOD.