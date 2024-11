Robert De Niro nakręcił dreszczowiec z Netfliksem. Aktor wreszcie się przełamał

Tak dużej roli w serialu Robert De Niro jeszcze nie miał. Mogliśmy go co prawda oglądać już w dostępnym na Disney+ "Nic", gdzie wciela się w narratora i przyjaciela głównego bohatera, ale więcej go tam słychać niż widać. W "Zero Day" od Netfliksa zobaczymy go natomiast jako protagonistę. I to nie byle jakiego. Gra bowiem szanowanego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Mullena, który staje na czele tytułowej komisji.



Zadaniem Mullena jest odnalezienie sprawców niszczycielskiego ataku cybernetycznego. Doprowadził on do chaosu w całym kraju i śmierci tysięcy osób. Ambicje graczy z branży technologicznej, Wall Street i rządu sprawiają, że szerzy się dezinformacja na ogromną skalę. Główny bohater jest jednak zdeterminowany, aby odkryć prawdę, co zmusza go do zmierzenia się z własnymi demonami. Stawia przy tym na szali wszystko, co dla niego najcenniejsze.