Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma

„Klangor” wrócił do telewizji. Choć 2. sezon serialu jest spadkobiercą serii z Arkadiuszem Jakubikiem, to granego przez niego bohatera, czyli Rafała Wejmana, można ze świecą szukać. Gdzie jest, co robi i przede wszystkim – co się z nim działo przez te lata.

klangor rafal wejman
Na początek ustalmy sobie jeden fakt. „Klangor” to antologia, a to znaczy, że co sezon opowiada nową historię, ma nowego głównego bohatera (lub bohaterkę) i co do zasady nie trzeba przypominać sobie poprzedniej odsłony. To jednak ciągle to samo miasto, ci sami ludzie i – do pewnego stopnia – te same historie. W 2. sezonie wracają ci sami bohaterowie i niektórzy z nich mają znacznie więcej do powiedzenia niż w premierowej serii.

Dobrym przykładem jest choćby postać Magdaleny Czerwińskiej (świetna rola) Danka Schulze. Bohaterka w nowym sezonie dalej rozwiązuje sprawy przestępstw. Dalej męczy się z ze zmową milczenia w pobliżu zakładu karnego. Jej życie osobiste jest ciągle bardzo powierzchowne, ale jej obecność stanowi o ciągłości serialu.

Gdzie jest Rafał Wejman?

Przypomnijmy: Rafał Wejman to psycholog więzienny, który wierzy w sens swojej pracy. Nie ma złudzeń co do resocjalizacji, ale wierzy, że są osadzeni, którym można i trzeba pomagać. Obok tego jest ojcem dwóch córek, ma żonę. Gdy zaginęła jego córka, rzucił całe swoje życie i oszalały z rozpaczy ruszył na poszukiwania. Szybko okazało się, że sprawa jest bardzo skomplikowana, pełna zwrotów.

Gdy odnalazł dziewczynę był świadkiem jak jeden z jej porywaczy chciał się powiesić. Wejman nie dopuścił do tego, ale nie z altruistycznych powodów. Nie wydusił z niego żadnych zeznań, ale dotarł do tego, gdzie znajduje się dziewczyna. Córkę uratował w ostatniej, jak się wydaje chwili. Niestety w chwili gniewu nie przestał bić oprawcy córki i pozbawił go życia. Bohater trafił do więzienia.

Następnie widzimy go przez chwilę w serialu, nawet przez kilka chwil. Pokrótce wyjaśnia, co się u niego działo.

Rafał Wejman i jego charakterystyczna kurtka

Nie chce wam jednak zdradzać fabuły serialu. Zdradzę wam inną.

Canal+ razem z platformą Storytel stworzyli „Klangor: Słuchowisko”. To trzygodzinna opowieść rozpięta pomiędzy 1. i 2. sezonem. Wprowadza ona nie tylko do 2. serii, ale opowiada, co działo się z Wejmanem niedługo po tym, jak wyszedł z więzienia. Bohater spędził tam 2 lata i aktualnie pracuje fundacji, która pomaga więźniom stanąć na nogi. Jego dawną pracę w zakładzie karnym zajęła jego dawna koleżanka, czasem rozmawiają o tym, co dzieje się w zakładzie.

Tam dowiadujemy się między innymi, że Wejman wrócił z więzienia nieobecny, skryty, uciekający od rodziny w pracę i dręczony wyrzutami sumienia. Tak bardzo oddaje się pomocy swoim wychowankom, że zapomina, iż mimo swojego heroicznego wysiłku, cały czas jest winien coś swojej rodzinie. Pewnego dnia ginie chłopak, z którym pracował i wtedy już całkiem angażuje się w pracę.

W tym czasie ocalona córka chodzi na terapię, aby poradzić  sobie z traumą, a żona pracuje na miejscu, aby być bliżej domu. Druga latorośl wyjechała ze Świnoujścia na studia, ale cały czas jest w kontakcie z rodziną, zwłaszcza ze swoją siostrą. Wydarzenia z premierowej serii cały czas ciążą na rodzinie i niestety, szybko sobie z nimi nie poradzą. Zwłaszcza że ich córka znowu traci grunt pod nogami i znika z radarów.

Po więcej – zapraszam do słuchowiska, jest naprawdę świetne, a ponadto swoje role grają aktorzy z serialu.  

Czytaj więcej:

09.01.2026 19:51
2026-01-09
