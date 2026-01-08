REKLAMA
Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026

Prime Video podzieliło się pełną listą premier na styczeń 2026. I jest to lista, trzeba przyznać, imponująca. Rzućmy okiem.

Michał Jarecki
Serwisy streamingowe zaczynają 2026 r. z przytupem. Zapowiedzi kolejnych platform ekscytują tytułami o ogromnym potencjale: interesujące zarysy fabuł, solidne obsady, intrygujące zwiastuny. Mowa zarówno o produkcjach oryginalnych, jak i tych na licencji, które trafiają do streamingu w niedługim czasie po kinowych debiutach.

Prime Video nadesłało nam właśnie pełną listę nowości, które trafią tam w styczniu br. I wygląda to naprawdę nieźle.

Prime Video - nowości na styczeń 2026. Filmy i seriale - co obejrzeć?

Spis treści:

Skok

Pełen akcji thriller o napadzie stulecia i zwykłej pracownicy biurowej, Zarze, która znajduje się w samym centrum wydarzeń. Typowy dzień pracy w londyńskiej firmie inwestycyjnej Lochmill Capital zostaje wywrócony do góry nogami... W roli głównej Sophie Turner („Gra o tron”). Premiera 21 stycznia.

Nocny recepcjonista 2

Wielki hit powraca po dekadzie! Jonathan Pine (Tom Hiddleston) sądził, że na zawsze pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, żyjąc jako Alex Goodwin - niskiego szczebla oficer MI6 prowadzący spokojną jednostkę obserwacyjną w Londynie - wiedzie życie przyjemnie monotonne i pozbawione niespodzianek. Rzecz jasna: do czasu. Pewnej nocy wszystko się zmieni. Pierwsze recenzje? Bardzo entuzjastyczne. Premiera 11 stycznia.

Ekipa wyburzeniowa

Komedia akcji, w której dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłaniają spisek grożący rozbiciem rodziny. 28 stycznia. 

Nowoczesne związki

Zoey Deutch, Ruby Cruz i Jonah Hauer-King w komediodramacie o miłości i pożądaniu. Pod wpływem impulsu Connor trafia w sam środek namiętnego trójkąta z Olivią i tajemniczą Jenny. Jednak to, co miało być jedną nocą, uruchamia lawinę nieoczekiwanych zdarzeń. Gdy emocje opadają, bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Film jest już dostępny.

Dom dobry

Najnowszy, wstrząsający film Wojciecha Smarzowskiego. Obraz, który wywołał dyskusje w całym kraju, przyciągnął do kin miliony Polaków i podjął się bardzo trudnego, a przy okazji bardzo ważnego tematu przemocy domowej. Mistrzowska reżyseria, bolesny seans. Premiera 23 stycznia.

Pozostałe premiery:

FILMY

  • Zabójczy lot - już dostępny
  • Do ostatniej kości - już dostępny
  • Czołg - już dostępny
  • Wilhelm Tell - już dostępny
  • Idź za moim głosem - już dostępny
  • Surfer - już dostępny
  • Uprowadzona dziewczyna - już dostępny
  • Życie Chucka - 14 stycznia
  • Sygnaliści - 16 stycznia
  • Następne życie - 19 stycznia
  • Baśka - 30 stycznia
  • Baśka 2 - 30 stycznia

SERIALE

  • Beast Games - już dostępny
  • Wiosenna gorączka, sezon 1 - już dostępny
  • Przypadek Darwina, sezon 1 - już dostępny
  • Tajemnice Smallville, sezon 1-10 - 25 stycznia
  • LOL: Last One Laughing Quebec, sezon 4 - 16 stycznia
  • Dr House, sezon 1-8 - 30 stycznia

