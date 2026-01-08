Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026

Ładowanie...

Serwisy streamingowe zaczynają 2026 r. z przytupem. Zapowiedzi kolejnych platform ekscytują tytułami o ogromnym potencjale: interesujące zarysy fabuł, solidne obsady, intrygujące zwiastuny. Mowa zarówno o produkcjach oryginalnych, jak i tych na licencji, które trafiają do streamingu w niedługim czasie po kinowych debiutach.



Prime Video nadesłało nam właśnie pełną listę nowości, które trafią tam w styczniu br. I wygląda to naprawdę nieźle.

Prime Video - nowości na styczeń 2026. Filmy i seriale - co obejrzeć?

Spis treści:

Skok

Pełen akcji thriller o napadzie stulecia i zwykłej pracownicy biurowej, Zarze, która znajduje się w samym centrum wydarzeń. Typowy dzień pracy w londyńskiej firmie inwestycyjnej Lochmill Capital zostaje wywrócony do góry nogami... W roli głównej Sophie Turner („Gra o tron”). Premiera 21 stycznia.

Nocny recepcjonista 2

Wielki hit powraca po dekadzie! Jonathan Pine (Tom Hiddleston) sądził, że na zawsze pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, żyjąc jako Alex Goodwin - niskiego szczebla oficer MI6 prowadzący spokojną jednostkę obserwacyjną w Londynie - wiedzie życie przyjemnie monotonne i pozbawione niespodzianek. Rzecz jasna: do czasu. Pewnej nocy wszystko się zmieni. Pierwsze recenzje? Bardzo entuzjastyczne. Premiera 11 stycznia.

Ekipa wyburzeniowa

Komedia akcji, w której dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłaniają spisek grożący rozbiciem rodziny. 28 stycznia.

Nowoczesne związki

Zoey Deutch, Ruby Cruz i Jonah Hauer-King w komediodramacie o miłości i pożądaniu. Pod wpływem impulsu Connor trafia w sam środek namiętnego trójkąta z Olivią i tajemniczą Jenny. Jednak to, co miało być jedną nocą, uruchamia lawinę nieoczekiwanych zdarzeń. Gdy emocje opadają, bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Film jest już dostępny.

Dom dobry

Najnowszy, wstrząsający film Wojciecha Smarzowskiego. Obraz, który wywołał dyskusje w całym kraju, przyciągnął do kin miliony Polaków i podjął się bardzo trudnego, a przy okazji bardzo ważnego tematu przemocy domowej. Mistrzowska reżyseria, bolesny seans. Premiera 23 stycznia.

Pozostałe premiery:

FILMY

Zabójczy lot - już dostępny

Do ostatniej kości - już dostępny

Czołg - już dostępny

Wilhelm Tell - już dostępny

Idź za moim głosem - już dostępny

Surfer - już dostępny

Uprowadzona dziewczyna - już dostępny

Życie Chucka - 14 stycznia

Sygnaliści - 16 stycznia

Następne życie - 19 stycznia

Baśka - 30 stycznia

Baśka 2 - 30 stycznia

SERIALE

Beast Games - już dostępny

Wiosenna gorączka, sezon 1 - już dostępny

Przypadek Darwina, sezon 1 - już dostępny

Tajemnice Smallville, sezon 1-10 - 25 stycznia

LOL: Last One Laughing Quebec, sezon 4 - 16 stycznia

Dr House, sezon 1-8 - 30 stycznia

Jest tego więcej:

08.01.2026

Ładowanie...