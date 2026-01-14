REKLAMA
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram

Wybitny polski kryminał po kilku latach od premiery doczekał się 2. sezonu. Mowa o serialu "Klangor", który jest już dostępny w serwisie Canal+. Produkcja nie została jednak pokazana w całości - w dniu premiery widzowie mogli obejrzeć tylko 2 pierwsze odcinki. Kiedy kolejne będą debiutować na platformie? Oto harmonogram.

Anna Bortniak
klangor sezon 2 kiedy odcinki harmonogram
W 2021 r. w serwisie Canal+ zadebiutował serial, który przez wielu uważany jest za jedną z najważniejszych polskich produkcji XXI w. Mowa o tytule "Klangor", która opowiada przejmującą historię rodziny Wejmanów. Gdy okazuje się, że jedna z córek znika, jej ociec Rafał (w tej roli Arkadiusz Jakubik), z zawodu psycholog więzienny, postanawia wszcząć poszukiwania na własną rękę. Nie pomoże mu w tym narastająca wokół sprawy zmowa milczenia. W tle natomiast rozgrywa się rodzinny kryzys, który z każdym dniem pogłębia się jeszcze bardziej. Wejmanowie będą musieli w tym trudnym czasie walczyć z odbudowaniem własnych więzi i pokonać emocjonalny dystans.

Niespodziewanie w styczniu "Klangor" powrócił z 2. sezonem. Najnowsze odcinki kryminału skupiają się jednak na zupełnie innych bohaterach i rozpoczynają nowy rozdział tej emocjonującej historii.

Klangor 2 - kiedy nowe odcinki? Harmonogram

Obecnie wiele serwisów decyduje się na emisję swoich produkcji odcinek po odcinku. Dotyczy to również platformy Canal+ oraz serialu "Klangor", który nie został pokazany w całości. W dniu premiery, 9 stycznia, widzowie mieli okazję zobaczyć jedynie 2 pierwsze odcinki. Kolejne będą debiutowały co tydzień w piątek. Oto szczegółowy harmonogram:

  • 1. odcinek - 9 stycznia
  • 2. odcinek - 9 stycznia
  • 3. odcinek - 16 stycznia
  • 4. odcinek - 23 stycznia
  • 5. odcinek - 30 stycznia
  • 6. odcinek - 6 lutego
  • 7. odcinek - 13 lutego
  • 8. odcinek - 20 lutego

Fabuła 2. sezonu serialu "Klangor" jest osadzona w tym samym świecie, co poprzednia odsłona, jednak tym razem główną bohaterką jest Hela Zdun (Małgorzata Gorol). Kobieta po 15 latach na emigracji w Niemczech wraca do Polski, by odbudować więź ze swoją córką Wiki (Mary Pawłowska). Nie jest to jednak takie proste - Wiki nie jest bowiem chętna na odnowienie kontaktów ze swoją matką. I kiedy już wydaje się, że kobiety znalazły nić porozumienia, córka znika bez śladu. Hela postanawia odnaleźć swoje dziecko, zagłębiając się coraz bardziej w mroczny świat pełen przemocy, rodzinnych tajemnic i więziennych układów. Osobiste śledztwo jest bowiem dla niej ostatnią szansa, by naprawić błędy z przeszłości.

14.01.2026 19:59
