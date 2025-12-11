Logo
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny

Canal+ zaprezentował właśnie zwiastun 2. sezonu serialu „Klangor” - jednego z najlepiej ocenianych polskich seriali dekady.

Michał Jarecki
„Klangor” to antologia - nowy sezon stanowi osobną historię rozgrywającą się w tym samym świecie, który widzowie poznali w znakomitej 1. serii. Ta odsłona skupi się na Heli Zdun (w tej roli Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką. Niestety, tuż po pierwszym spotkaniu Wiki (Mary Pawłowska) znika bez śladu. Protagonistka, wciągnięta w mroczny świat przemocy, rodzinnych tajemnic i więziennych układów, rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej coś więcej niż walka o prawdę - to ostatnia szansa, by wreszcie naprawić swoje błędy i stać się kimś więcej niż nieobecną matką.

Klangor, sezon 2. - zwiastun

Można powiedzieć, że „Klangor” ma swoje własne, mroczne uniwersum Świnoujścia, gdzie dawne układy i nierozwiązane sprawy nieustannie odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa seria pozostaje, rzecz jasna, wierna klimatowi „jedynki” - i tym razem zajrzymy w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą; przestrzeń, w której sekrety nie utrzymują się zbyt długo, a prawda wreszcie i tak wypływa na powierzchnię. 

Choć opowiadamy zupełnie nową historię, wciąż poruszamy się w tym samym, gęstym od emocji i moralnych napięć świecie. Klangor pozostaje opowieścią o ludziach, którzy na różne sposoby szukają sprawiedliwości, często wbrew sobie i wbrew systemowi

- wyjaśnia Łukasz Kośmicki, reżyser serialu. 

Rzecz jasna w nowej odsłonie powrócą znane twarze - m.in. Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. W kluczowych nowych rolach zobaczymy także Piotra Trojana, Jacka Belera i Weronikę Książkiewicz.

Uspokoję zaniepokojonych: za 2. odsłonę odpowiadają twórcy 1. serii - reżyser Łukasz Kośmicki i scenarzysta Kacper Wysocki. Duet otrzymał wsparcie w postaci współscenarzysty Kirka Kjeldsena, autora powieści „The Depths”.

Klangor, sezon 2. - premiera pierwszych odcinków odbędzie się 9 stycznia w serwisie streamingowym CANAL+.

11.12.2025 18:31
