5 komedii idealnych na weekend. Co nowego w streamingu?

W związku z nadchodzącym weekendem wielu odbiorców zapewne ma plany polegające przede wszystkim na odpoczynku. Takiemu stanowi sprzyjają najnowsze oferty platform streamingowych, które nie zamierzają pozostawić widza bezczynnym i chcą pozwolić mu rozerwać się w towarzystwie przyzwoitego, zabawnego kina. Sprawdzamy, co serwisy mają do zaoferowania w weekend.

Komediowe nowości na weekend - TOP 5

Balls Up

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 104 minuty

104 minuty Reżyseria: Peter Farrelly

Peter Farrelly Obsada: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Daniela Melchior, Sacha Baron Cohen, Molly Shannon

Mark Wahlberg już dawno zadomowił się w komediowym kinie, podobnie jak jego ekranowy partner, Paul Walter Hauser. Panowie wcielają się kolejno w Brada i Elijaha, dwóch amerykańskich marketingowców, którzy wpadają na szalony pomysł związany ze sponsoringiem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pijackie wydarzenie z ich udziałem sprawia, że zmuszeni są do wielkiej ucieczki - przed kibicami, przestępcami oraz urzędnikami.

Od 15 kwietnia w Prime Video.

Psoty

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyseria: Kacper Lisowski

Kacper Lisowski Obsada: Aleksandra Zagrodzka, Małgorzata Socha, Borys Szyc, Andrzej Konopka

Główną bohaterką filmu jest 13-letnia Frania (Zagrodzka), która ratuje potrąconego psiaka. Dziewczynka czuje się samotna i nierozumiana przez rodziców oraz rówieśników. Zwierzak, któremu nadaje imię Sprytek, okazuje się na tyle pokiereszowany, że wymaga leczenia i trafienia do schroniska. Mama Frani (Socha) sprzeciwia się adopcji, w związku z czym dziewczynka postanawia uciec z psem.

Od 16 kwietnia na Netfliksie.

Awantura, sezon 2

Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Lee Sung Jin, Jake Schreier

Lee Sung Jin, Jake Schreier Obsada: Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung

Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung Ocena IMDb: 8.0/10

Gdy pomiędzy szefem prestiżowego prywatnego klubu, Joshuą Martinem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martin (Carey Mulligan) dochodzi do intensywnej i dramatycznej kłótni, okazuje się, że będący parą młodsi i będący parą pracownicy, Ashley i Austin (Spaeny i Melton), są świadkami tego zdarzenia. Wywołuje ono zamieszanie i zabieganie o względy Park (Youn-Yuh-jung) - koreańskiej właścicielki prestiżowego klubu, a zarazem miliarderki, która ma na głowie własne sprawy.

Od 16 kwietnia na Netfliksie.

The Wedding Banquet

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Andrew Ahn

Andrew Ahn Obsada: Bowen Yang, Lily Gladstone, Youn-Yuh-jung, Joan Chen, Kelly Marie Tran

Bowen Yang, Lily Gladstone, Youn-Yuh-jung, Joan Chen, Kelly Marie Tran Ocena IMDb: 6.3/10

Remake filmu Anga Lee z 1993 roku. Chris (Yang) odrzuca oświadczyny swojego chłopaka, Mina, który wciąż nie ujawnił swojej orientacji przed rodziną. Wkrótce Chris składa swojej przyjaciółce Angeli (Tran) dość szaloną propozycję - przekonuje ją, by poślubiła Mina, a w zamian za zieloną kartę on zapłaci za zabiegi in vitro dziewczyny Angeli, Lee (Gladstone). To plan, którego synonimem, a także następstwem, jest jeden, wielki chaos.

Od 18 kwietnia w SkyShowtime.

Super pies i kot łotr

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: Shewa Wageman

Shewa Wageman Obsada: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Dawson Littman, Ruairi McDonald

Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Dawson Littman, Ruairi McDonald Ocena IMDb: 5.4/10

Jedyny reprezentant animowanego kina w tym zestawienia. Głównym bohaterem filmu jest Charlie (Wilson), wierny, zabawny i oddany pies, który z upływem czasu traci swój wigor. Pewnego momentu, wraz z kotem sąsiada, Puszkiem, obaj zostają porwani przez kosmitów, na skutek czego nabywają supermoce. Podczas gdy kot staje się złoczyńcą, Charlie zakłada pelerynę i zostaje bohaterem. Wkrótce okazuje się, że musi stawić czoła Puszkowi - stawką jest przeżycie całej ludzkości.

Od 19 kwietnia w Canal+.

Adam Kudyba 18.04.2026 09:59

