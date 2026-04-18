5 komedii idealnych na weekend. Co nowego w streamingu?

Pomimo tego, że poczucie humoru u odbiorców często się różni, komedia jako gatunek nie traci na popularności. Przedstawiamy 5 najciekawszych streamingowych propozycji na ten weekend, których główną misją jest rozbawienie widza.

Adam Kudyba
W związku z nadchodzącym weekendem wielu odbiorców zapewne ma plany polegające przede wszystkim na odpoczynku. Takiemu stanowi sprzyjają najnowsze oferty platform streamingowych, które nie zamierzają pozostawić widza bezczynnym i chcą pozwolić mu rozerwać się w towarzystwie przyzwoitego, zabawnego kina. Sprawdzamy, co serwisy mają do zaoferowania w weekend.

Komediowe nowości na weekend - TOP 5

Balls Up

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 104 minuty 
  • Reżyseria: Peter Farrelly
  • Obsada: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Daniela Melchior, Sacha Baron Cohen, Molly Shannon

Mark Wahlberg już dawno zadomowił się w komediowym kinie, podobnie jak jego ekranowy partner, Paul Walter Hauser. Panowie wcielają się kolejno w Brada i Elijaha, dwóch amerykańskich marketingowców, którzy wpadają na szalony pomysł związany ze sponsoringiem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pijackie wydarzenie z ich udziałem sprawia, że zmuszeni są do wielkiej ucieczki - przed kibicami, przestępcami oraz urzędnikami.

Od 15 kwietnia w Prime Video.

Psoty

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 99 minut 
  • Reżyseria: Kacper Lisowski
  • Obsada: Aleksandra Zagrodzka, Małgorzata Socha, Borys Szyc, Andrzej Konopka

Główną bohaterką filmu jest 13-letnia Frania (Zagrodzka), która ratuje potrąconego psiaka. Dziewczynka czuje się samotna i nierozumiana przez rodziców oraz rówieśników. Zwierzak, któremu nadaje imię Sprytek, okazuje się na tyle pokiereszowany, że wymaga leczenia i trafienia do schroniska. Mama Frani (Socha) sprzeciwia się adopcji, w związku z czym dziewczynka postanawia uciec z psem.

Od 16 kwietnia na Netfliksie.

Awantura, sezon 2

  • Lata emisji: 2023-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Lee Sung Jin, Jake Schreier
  • Obsada: Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung
  • Ocena IMDb: 8.0/10

Gdy pomiędzy szefem prestiżowego prywatnego klubu, Joshuą Martinem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martin (Carey Mulligan) dochodzi do intensywnej i dramatycznej kłótni, okazuje się, że będący parą młodsi i będący parą pracownicy, Ashley i Austin (Spaeny i Melton), są świadkami tego zdarzenia. Wywołuje ono zamieszanie i zabieganie o względy Park (Youn-Yuh-jung) - koreańskiej właścicielki prestiżowego klubu, a zarazem miliarderki, która ma na głowie własne sprawy.

Od 16 kwietnia na Netfliksie.

The Wedding Banquet

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 102 minuty 
  • Reżyseria: Andrew Ahn
  • Obsada: Bowen Yang, Lily Gladstone, Youn-Yuh-jung, Joan Chen, Kelly Marie Tran
  • Ocena IMDb: 6.3/10 

Remake filmu Anga Lee z 1993 roku. Chris (Yang) odrzuca oświadczyny swojego chłopaka, Mina, który wciąż nie ujawnił swojej orientacji przed rodziną. Wkrótce Chris składa swojej przyjaciółce Angeli (Tran) dość szaloną propozycję - przekonuje ją, by poślubiła Mina, a w zamian za zieloną kartę on zapłaci za zabiegi in vitro dziewczyny Angeli, Lee (Gladstone). To plan, którego synonimem, a także następstwem, jest jeden, wielki chaos.

Od 18 kwietnia w SkyShowtime.

Super pies i kot łotr

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 95 minut 
  • Reżyseria: Shewa Wageman
  • Obsada: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Dawson Littman, Ruairi McDonald
  • Ocena IMDb: 5.4/10 

Jedyny reprezentant animowanego kina w tym zestawienia. Głównym bohaterem filmu jest Charlie (Wilson), wierny, zabawny i oddany pies, który z upływem czasu traci swój wigor. Pewnego momentu, wraz z kotem sąsiada, Puszkiem, obaj zostają porwani przez kosmitów, na skutek czego nabywają supermoce. Podczas gdy kot staje się złoczyńcą, Charlie zakłada pelerynę i zostaje bohaterem. Wkrótce okazuje się, że musi stawić czoła Puszkowi - stawką jest przeżycie całej ludzkości.

Od 19 kwietnia w Canal+.

18.04.2026 09:59
Najnowsze
9:01
Użytkownicy Disney+ nie śpią, bo oglądają nowości. Ten serial ich oszołomił
Aktualizacja: 2026-04-18T09:01:00+02:00
7:50
Tak złej komedii Prime Video dawno nie miało. A i tak oszołomiła użytkowników
Aktualizacja: 2026-04-18T07:50:00+02:00
21:26
Kiedy The Pitt wróci z 3. sezonem? Uspokajam niecierpliwych
Aktualizacja: 2026-04-17T21:26:42+02:00
20:13
Wstrząsające sci-fi ledwo się zaczęło, a twórca już mówi o kolejnych sezonach. To hit
Aktualizacja: 2026-04-17T20:13:00+02:00
19:21
5 nowości sci-fi, dzięki którym zapomnicie o rzeczywistości w ten weekend
Aktualizacja: 2026-04-17T19:21:00+02:00
18:31
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? 5 tytułów, a jeden ominął nasze kina
Aktualizacja: 2026-04-17T18:31:00+02:00
17:04
Kiedy kolejne odcinki Margo jest spłukana? Kontrowersyjny serial już jest
Aktualizacja: 2026-04-17T17:04:00+02:00
16:12
Nie wyłączcie The Pitt za wcześnie. W finale jest scena po napisach
Aktualizacja: 2026-04-17T16:12:00+02:00
15:35
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2026-04-17T15:35:52+02:00
15:01
Odyseja nie potrwa 10 lat, ale będzie naprawdę długa. Czas trwania filmu
Aktualizacja: 2026-04-17T15:01:00+02:00
14:48
CANAL+ przeniósł futbol na inny poziom. Takie transmisje oglądałabym codziennie
Aktualizacja: 2026-04-17T14:48:36+02:00
14:32
Chronologia wody to najlepsze, co możesz obejrzeć w weekend w kinie. Genialny film
Aktualizacja: 2026-04-17T14:32:02+02:00
14:10
Kanye West nie przyjedzie do Polski. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-04-17T14:10:12+02:00
13:59
Co z Robbym? Finał 2. sezonu The Pitt zostawia światełko w tunelu
Aktualizacja: 2026-04-17T13:59:31+02:00
13:02
Teraz uważajcie: Netflix robi coś podobnego do Seksmisji, a Borat gra główną rolę
Aktualizacja: 2026-04-17T13:02:54+02:00
11:12
Amerykański muzyk aresztowany za zabójstwo. Nowe doniesienia
Aktualizacja: 2026-04-17T11:12:38+02:00
10:46
Disney pokazał swoje filmy na 2026 rok. Gęsty rozkład jazdy
Aktualizacja: 2026-04-17T10:46:23+02:00
10:14
Mandalorian i Grogu to będzie piękna katastrofa. Lucas po prostu przegrał
Aktualizacja: 2026-04-17T10:14:37+02:00
9:23
Pokazano zwiastun Avengers: Doomsday. Takiego tłoku dawno nie było
Aktualizacja: 2026-04-17T09:23:25+02:00
8:35
Top Gun 3 wraca. Na pokładzie Tom Cruise
Aktualizacja: 2026-04-17T08:35:09+02:00
