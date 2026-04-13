Pół Polski zastanawia się, gdzie obejrzeć 1. część Armii Boga. Szukamy

Seria "Armia Boga" rozpoczęła się w 1995 roku. Film z gwiazdorską obsadą - m.in. Christopher Walken i Viggo Mortensen - odwrócił dogmat religijnych horrorów. Nie demony, nie szatan, tylko anioły, które stały się czarnymi charakterami. Twórcy mówili, żeby to właśnie ich się obawiać. Odżywcze podejście do tematu do pary z mrocznym klimatem i dużą dozą filozofii przyczyniło się do otoczenia produkcji kultem. Ale doszło do tego dopiero w późniejszych latach.



Pierwsza "Armia Boga" nie spotkała się ani z poklaskiem krytyków, ani publiczności. Dlatego stojące za produkcją studio zdecydowało, że nie ma sensu inwestować w kolejne filmy kinowe. Nie chciało jednak z marki rezygnować, więc zdecydowało się na sequel skierowany wprost na VHS. Dwójka cieszyła się wzięciem w wypożyczalniach, więc seria doczekała się kolejnej części. A potem nadeszły jeszcze dwie - obie wydane w 2005 roku.

Armia Boga - gdzie obejrzeć serię kultowych horrorów?

"Armia Boga" składa się łącznie z pięciu części. Cztery z nich właśnie zadebiutowały na SkyShowtime. Które? I tu pojawia się problem. Na platformie pojawiły się bowiem same sequele. W ramach subskrypcji serwisu możemy obejrzeć:

Armia Boga II

Armia Boga III: Proroctwo

Armia Boga: Bunt

Armia Boga: Zapomnienie

Podkreślmy: na SkyShowtime wylądowały te części "Armii Boga", które były skierowane od razu na rynek nośników kina domowego. Siłą rzeczy są już więc prostsze i bardziej gatunkowe od oryginału. Nie filozofują, tylko skupiają się na akcji, a gdzieś przy okazji stopniowo rozwijają mitologię świata przedstawionego. Również więc mają swoich fanów, ale gdyby nie jedynka mogłyby ich nie zdobyć. To ona ustaliła zasady gry, oczarowując widzów.

Armia Boga - gdzie obejrzeć 1. część serii kultowych horrorów?

Skoro pierwszej "Armii Boga" nie ma na SkyShowtime, to gdzie ją obejrzeć "Armię Boga"? Gdzie znajdziemy film, bez którego tych udostępnionych przez platformę kontynuacji nawet byśmy nie dostali? Jak wejść do tego fascynującego świata przedstawionego, aby odkryć jego najmroczniejsze zakamarki? Odpowiedź może wam się nie spodobać.

Niestety, w tym momencie pierwsza część "Armii Boga" nie jest nigdzie dostępna online. Po prostu nie ma jej na żadnej platformie streamingowej i VOD. Nie jesteśmy więc w stanie obejrzeć jej legalnie w sieci. Możemy jedynie liczyć, że w najbliższym czasie wyemitują ją któraś ze stacji telewizyjnych, albo SkyShowtime również doda ją do swojej biblioteki.

Rafał Christ 13.04.2026 14:57

