Koncerty w 2026 roku. Najciekawsze muzyczne wydarzenia

Wiosenny i letni okres sprzyja wychodzeniu z domu. To również idealny moment, by wybrać się na koncert swojego ulubionego wykonawcy lub wykonawczyni. Najciekawsze festiwale na 2026 rok zebraliśmy w poprzednim artykule, natomiast teraz przyglądamy się pojedynczym koncertom i trasom koncertowym gwiazd w Polsce. Oto najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia, na które warto zwrócić w tym roku uwagę.

REKLAMA

Koncerty w Polsce 2026 - najciekawsze wydarzenia muzyczne

REKLAMA

Koncerty 2026 - kwiecień

29 kwietnia - Morad Euro Tour 2026 (Kraków, Klub Studio) - bilety

29 kwietnia - Kayah - Na początku był Kamień... (Warszawa, Teatr Roma) - bilety

30 kwietnia - Chivas - dwadzieścia siedem (Warszawa, COS Torwar) - bilety

Koncerty 2026 - maj

2 maja - Alestorm (Wrocław, Centrum Koncertowe A2) - bilety

7 maja - Skillet (Warszawa, COS Torwar) - bilety

11 maja - Madison Beer: the locket tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety

15 maja - Lemon Akustycznie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

19 maja - Daria ze Śląska (Warszawa, Klub Stodoła) - bilety

20 maja - Sean Paul (Warszawa, COS Torwar) - bilety

22 maja - Kult (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

22 maja - Taco Hemingway 2026 †††OUR (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety

24 maja - Budka Suflera (Łódź, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej) - bilety

25 maja - Budka Suflera (Poznań, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - bilety

28 maja - Mikromusic (Toruń, Lizard King) - bilety

29 maja - Skolim (Przytkowice, Energy 2000) - bilety

29 maja - Conan Gray: Wishbone World Tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety

31 maja - Sabaton (Gdańsk/Sopot, Ergo Arena) - bilety

Koncerty 2026 - czerwiec

6 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, Białystok) - bilety

6 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety

7 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety

9 czerwca - Bring Me The Horizon + Knocked Loose (Kraków, Tauron Arena) - bilety

11 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Bełchatów, PGE GIGANTY MOCY) - bilety

13 czerwca - Pidżama Porno & Strachy na Lachy (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

13 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Poznań, ENEA Stadion) - bilety

15 czerwca - Foo Fighters (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety

20 czerwca - PRO8L3M (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

20 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk) - bilety

22 czerwca - A Day To Remember (Poznań, Klub Muzyczny B17) - bilety

23 czerwca - Steel Panther (Warszawa, Progresja) - bilety

24 czerwca - Drowning Pool (Bielsko-Biała, Rudeboy Club) - bilety

25 czerwca - Kukon & Jan-Rapowanie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

26 czerwca - Nosowska, Piotr Rogucki, Normalni ludzie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety

28 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety

Koncerty 2026 - lipiec

7 lipca - The Rootes (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety

10 lipca - Grzegorz Turnau (Warszawa, Klub Jassmine) - bilety

14 lipca - Skunk Anansie (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety

15 lipca - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Sopot, Opera Leśna) - bilety

19 lipca - Kayah - Na początku był Kamień... (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety

26 lipca - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety

Koncerty 2026 - sierpień

9 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Kielce, Amfiteatr Kadzielnia) - bilety

14 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Gorzów Wielkopolski, Amfiteatr MCK Gorzów) - bilety

15 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety

15 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Toruń, Sala CKK Jordanki) - bilety

20 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Płock, Amfiteatr w Płocku) - bilety

21 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Mrągowo, Amfiteatr Mrągowo) - bilety

Koncerty 2026 - wrzesień

4 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Ostróda, Amfiteatr w Ostródzie) - bilety

6 września - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, Warszawa) - bilety

13 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety

Koncerty 2026 - październik

2 października - Otsochodzi - RIOTT (Warszawa, COS Torwar) - bilety

4 października - Laboratorium Pieśni (Gdańsk, Stary Maneż) - bilety

8 października - Deep Purple + Jayler (Łódź, Atlas Arena) - bilety

9 października - Opał: OPA7 Tour (Warszawa, Klub Proxima) - bilety

10 października - Opał: OPA7 Tour (Łódź, Larum) - bilety

15 października - Opał: OPA7 Tour (Kraków, Klub Kwadrat) - bilety

17 października - Simple Plan - Bigger Than You Think! Tour 2026 (Warszawa, EXPO XXI) - bilety

23 października - Opał: OPA7 Tour (Gdańsk, Klub B90) - bilety

24 października - Käärijä (Warszawa, Progresja) - bilety

25 października - Käärijä (Kraków, Hype Park) - bilety

25 października -B-DAY Festival by bambi (Warszawa, COS Torwar) - bilety

30 października - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Łódź, Atlas Arena) - bilety

30 października - Opał: OPA7 Tour (Wrocław, Zaklęte Rewiry) - bilety

31 października - Opał: OPA7 Tour (Poznań, Klub Tama) - bilety

Koncerty 2026 - listopad

7 listopada - Opał: OPA7 Tour (Katowice, P23) - bilety

15 listopada - Myslovitz (Katowice, Hala Spodek) - bilety

28 listopada - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Wrocław, Hala Stulecia) - bilety

29 listopada - Baby Lasagna (Poznań, Tama) - bilety

30 listopada - Baby Lasagna (Warszawa, Palladium) - bilety

Koncerty 2026 - grudzień

1 grudnia - Baby Lasagna (Kraków, Klub Kwadrat) - bilety

5 grudnia - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Gdańsk/Sopot, Ergo Arena) - bilety

12 grudnia - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Kraków, Tauron Arena) - bilety

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 19.04.2026 12:07

