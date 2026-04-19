Koncerty w 2026 roku. Najciekawsze muzyczne wydarzenia
Sezon na koncerty wystartował pełną parą. Na jakie wydarzenia muzyczne warto zwrócić uwagę? Zebraliśmy te najciekawsze.
Wiosenny i letni okres sprzyja wychodzeniu z domu. To również idealny moment, by wybrać się na koncert swojego ulubionego wykonawcy lub wykonawczyni. Najciekawsze festiwale na 2026 rok zebraliśmy w poprzednim artykule, natomiast teraz przyglądamy się pojedynczym koncertom i trasom koncertowym gwiazd w Polsce. Oto najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia, na które warto zwrócić w tym roku uwagę.
Koncerty w Polsce 2026 - najciekawsze wydarzenia muzyczne
Koncerty 2026 - kwiecień
Koncerty 2026 - maj
- 2 maja - Alestorm (Wrocław, Centrum Koncertowe A2) - bilety
- 7 maja - Skillet (Warszawa, COS Torwar) - bilety
- 11 maja - Madison Beer: the locket tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety
- 15 maja - Lemon Akustycznie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 19 maja - Daria ze Śląska (Warszawa, Klub Stodoła) - bilety
- 20 maja - Sean Paul (Warszawa, COS Torwar) - bilety
- 22 maja - Kult (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 22 maja - Taco Hemingway 2026 †††OUR (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety
- 24 maja - Budka Suflera (Łódź, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej) - bilety
- 25 maja - Budka Suflera (Poznań, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - bilety
- 28 maja - Mikromusic (Toruń, Lizard King) - bilety
- 29 maja - Skolim (Przytkowice, Energy 2000) - bilety
- 29 maja - Conan Gray: Wishbone World Tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety
- 31 maja - Sabaton (Gdańsk/Sopot, Ergo Arena) - bilety
Koncerty 2026 - czerwiec
- 6 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, Białystok) - bilety
- 6 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety
- 7 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety
- 9 czerwca - Bring Me The Horizon + Knocked Loose (Kraków, Tauron Arena) - bilety
- 11 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Bełchatów, PGE GIGANTY MOCY) - bilety
- 13 czerwca - Pidżama Porno & Strachy na Lachy (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 13 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Poznań, ENEA Stadion) - bilety
- 15 czerwca - Foo Fighters (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety
- 20 czerwca - PRO8L3M (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 20 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk) - bilety
- 22 czerwca - A Day To Remember (Poznań, Klub Muzyczny B17) - bilety
- 23 czerwca - Steel Panther (Warszawa, Progresja) - bilety
- 24 czerwca - Drowning Pool (Bielsko-Biała, Rudeboy Club) - bilety
- 25 czerwca - Kukon & Jan-Rapowanie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 26 czerwca - Nosowska, Piotr Rogucki, Normalni ludzie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
- 28 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety
Koncerty 2026 - lipiec
- 7 lipca - The Rootes (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety
- 10 lipca - Grzegorz Turnau (Warszawa, Klub Jassmine) - bilety
- 14 lipca - Skunk Anansie (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety
- 15 lipca - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Sopot, Opera Leśna) - bilety
- 19 lipca - Kayah - Na początku był Kamień... (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety
- 26 lipca - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety
Koncerty 2026 - sierpień
- 9 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Kielce, Amfiteatr Kadzielnia) - bilety
- 14 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Gorzów Wielkopolski, Amfiteatr MCK Gorzów) - bilety
- 15 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety
- 15 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Toruń, Sala CKK Jordanki) - bilety
- 20 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Płock, Amfiteatr w Płocku) - bilety
- 21 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Mrągowo, Amfiteatr Mrągowo) - bilety
Koncerty 2026 - wrzesień
- 4 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Ostróda, Amfiteatr w Ostródzie) - bilety
- 6 września - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, Warszawa) - bilety
- 13 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety
Koncerty 2026 - październik
- 2 października - Otsochodzi - RIOTT (Warszawa, COS Torwar) - bilety
- 4 października - Laboratorium Pieśni (Gdańsk, Stary Maneż) - bilety
- 8 października - Deep Purple + Jayler (Łódź, Atlas Arena) - bilety
- 9 października - Opał: OPA7 Tour (Warszawa, Klub Proxima) - bilety
- 10 października - Opał: OPA7 Tour (Łódź, Larum) - bilety
- 15 października - Opał: OPA7 Tour (Kraków, Klub Kwadrat) - bilety
- 17 października - Simple Plan - Bigger Than You Think! Tour 2026 (Warszawa, EXPO XXI) - bilety
- 23 października - Opał: OPA7 Tour (Gdańsk, Klub B90) - bilety
- 24 października - Käärijä (Warszawa, Progresja) - bilety
- 25 października - Käärijä (Kraków, Hype Park) - bilety
- 25 października -B-DAY Festival by bambi (Warszawa, COS Torwar) - bilety
- 30 października - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Łódź, Atlas Arena) - bilety
- 30 października - Opał: OPA7 Tour (Wrocław, Zaklęte Rewiry) - bilety
- 31 października - Opał: OPA7 Tour (Poznań, Klub Tama) - bilety
Koncerty 2026 - listopad
- 7 listopada - Opał: OPA7 Tour (Katowice, P23) - bilety
- 15 listopada - Myslovitz (Katowice, Hala Spodek) - bilety
- 28 listopada - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Wrocław, Hala Stulecia) - bilety
- 29 listopada - Baby Lasagna (Poznań, Tama) - bilety
- 30 listopada - Baby Lasagna (Warszawa, Palladium) - bilety
Koncerty 2026 - grudzień
