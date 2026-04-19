Koncerty w 2026 roku. Najciekawsze muzyczne wydarzenia

Sezon na koncerty wystartował pełną parą. Na jakie wydarzenia muzyczne warto zwrócić uwagę? Zebraliśmy te najciekawsze.

Anna Bortniak
Wiosenny i letni okres sprzyja wychodzeniu z domu. To również idealny moment, by wybrać się na koncert swojego ulubionego wykonawcy lub wykonawczyni. Najciekawsze festiwale na 2026 rok zebraliśmy w poprzednim artykule, natomiast teraz przyglądamy się pojedynczym koncertom i trasom koncertowym gwiazd w Polsce. Oto najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia, na które warto zwrócić w tym roku uwagę.

Koncerty w Polsce 2026 - najciekawsze wydarzenia muzyczne

Koncerty 2026 - kwiecień

  • 29 kwietnia - Morad Euro Tour 2026 (Kraków, Klub Studio) - bilety
  • 29 kwietnia - Kayah - Na początku był Kamień... (Warszawa, Teatr Roma) - bilety
  • 30 kwietnia - Chivas - dwadzieścia siedem (Warszawa, COS Torwar) - bilety

Koncerty 2026 - maj

  • 2 maja - Alestorm (Wrocław, Centrum Koncertowe A2) - bilety
  • 7 maja - Skillet (Warszawa, COS Torwar) - bilety
  • 11 maja - Madison Beer: the locket tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety
  • 15 maja - Lemon Akustycznie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 19 maja - Daria ze Śląska (Warszawa, Klub Stodoła) - bilety
  • 20 maja - Sean Paul (Warszawa, COS Torwar) - bilety
  • 22 maja - Kult (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 22 maja - Taco Hemingway 2026 †††OUR (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety
  • 24 maja - Budka Suflera (Łódź, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej) - bilety
  • 25 maja - Budka Suflera (Poznań, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - bilety
  • 28 maja - Mikromusic (Toruń, Lizard King) - bilety
  • 29 maja - Skolim (Przytkowice, Energy 2000) - bilety
  • 29 maja - Conan Gray: Wishbone World Tour (Kraków, Tauron Arena) - bilety
  • 31 maja - Sabaton (Gdańsk/Sopot, Ergo Arena) - bilety

Koncerty 2026 - czerwiec

  • 6 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, Białystok) - bilety
  • 6 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety
  • 7 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Chorzów, Stadion Śląski) - bilety
  • 9 czerwca - Bring Me The Horizon + Knocked Loose (Kraków, Tauron Arena) - bilety
  • 11 czerwca - Kortez Bumerang '25 Tour (Bełchatów, PGE GIGANTY MOCY) - bilety
  • 13 czerwca - Pidżama Porno & Strachy na Lachy (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 13 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Poznań, ENEA Stadion) - bilety
  • 15 czerwca - Foo Fighters (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety
  • 20 czerwca - PRO8L3M (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 20 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk) - bilety
  • 22 czerwca - A Day To Remember (Poznań, Klub Muzyczny B17) - bilety
  • 23 czerwca - Steel Panther (Warszawa, Progresja) - bilety
  • 24 czerwca - Drowning Pool (Bielsko-Biała, Rudeboy Club) - bilety
  • 25 czerwca - Kukon & Jan-Rapowanie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 26 czerwca - Nosowska, Piotr Rogucki, Normalni ludzie (Bydgoszcz, Fabryka Lloyda) - bilety
  • 28 czerwca - Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR 2026 (Warszawa, PGE Narodowy) - bilety

Koncerty 2026 - lipiec

  • 7 lipca - The Rootes (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety
  • 10 lipca - Grzegorz Turnau (Warszawa, Klub Jassmine) - bilety
  • 14 lipca - Skunk Anansie (Warszawa, Letnia Scena Progresji) - bilety
  • 15 lipca - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Sopot, Opera Leśna) - bilety
  • 19 lipca - Kayah - Na początku był Kamień... (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety
  • 26 lipca - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety

Koncerty 2026 - sierpień

  • 9 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Kielce, Amfiteatr Kadzielnia) - bilety
  • 14 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Gorzów Wielkopolski, Amfiteatr MCK Gorzów) - bilety
  • 15 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Szczecin, Teatr Letni im. H. Majdaniec) - bilety
  • 15 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Toruń, Sala CKK Jordanki) - bilety
  • 20 sierpnia - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Płock, Amfiteatr w Płocku) - bilety
  • 21 sierpnia - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Mrągowo, Amfiteatr Mrągowo) - bilety

Koncerty 2026 - wrzesień

  • 4 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Ostróda, Amfiteatr w Ostródzie) - bilety
  • 6 września - Kaśka Sochacka - Lato w Amfiteatrach (Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, Warszawa) - bilety
  • 13 września - Maryla Rodowicz - Niech żyje bal. Lato 2026 (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki) - bilety

Koncerty 2026 - październik

  • 2 października - Otsochodzi - RIOTT (Warszawa, COS Torwar) - bilety
  • 4 października - Laboratorium Pieśni (Gdańsk, Stary Maneż) - bilety
  • 8 października - Deep Purple + Jayler (Łódź, Atlas Arena) - bilety
  • 9 października - Opał: OPA7 Tour (Warszawa, Klub Proxima) - bilety
  • 10 października - Opał: OPA7 Tour (Łódź, Larum) - bilety
  • 15 października - Opał: OPA7 Tour (Kraków, Klub Kwadrat) - bilety
  • 17 października - Simple Plan - Bigger Than You Think! Tour 2026 (Warszawa, EXPO XXI) - bilety
  • 23 października - Opał: OPA7 Tour (Gdańsk, Klub B90) - bilety
  • 24 października - Käärijä (Warszawa, Progresja) - bilety
  • 25 października - Käärijä (Kraków, Hype Park) - bilety
  • 25 października -B-DAY Festival by bambi (Warszawa, COS Torwar) - bilety
  • 30 października - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Łódź, Atlas Arena) - bilety
  • 30 października - Opał: OPA7 Tour (Wrocław, Zaklęte Rewiry) - bilety
  • 31 października - Opał: OPA7 Tour (Poznań, Klub Tama) - bilety

Koncerty 2026 - listopad

  • 7 listopada - Opał: OPA7 Tour (Katowice, P23) - bilety
  • 15 listopada - Myslovitz (Katowice, Hala Spodek) - bilety
  • 28 listopada - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Wrocław, Hala Stulecia) - bilety
  • 29 listopada - Baby Lasagna (Poznań, Tama) - bilety
  • 30 listopada - Baby Lasagna (Warszawa, Palladium) - bilety

Koncerty 2026 - grudzień

  • 1 grudnia - Baby Lasagna (Kraków, Klub Kwadrat) - bilety
  • 5 grudnia - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Gdańsk/Sopot, Ergo Arena) - bilety
  • 12 grudnia - OKI MOSHPIT MEMBER TOUR 2026 (Kraków, Tauron Arena) - bilety
O muzyce czytaj więcej w Spider's Web:

19.04.2026 12:07
Najnowsze
11:31
Za chwilę premiera 4. sezonu Stamtąd. O której godzinie?
Aktualizacja: 2026-04-19T11:31:00+02:00
10:01
Genialny serial gangsterski połkniesz w jeden weekend. Tak narodziło się zło
Aktualizacja: 2026-04-19T10:01:00+02:00
9:57
Nadia Fares nie żyje. Grała w kultowym filmie Purpurowe rzeki
Aktualizacja: 2026-04-19T09:57:14+02:00
9:01
Myślałam, że już nic mnie zaskoczy. Aż pojawił się kryminał Malachit
Aktualizacja: 2026-04-19T09:01:00+02:00
8:00
Stranger Things wraca na Netfliksa. W takiej wersji jeszcze go nie widzieliście
Aktualizacja: 2026-04-19T08:00:00+02:00
7:01
Potter wybrał najlepsze Pottery. TOP filmy według Daniela Radcliffe'a
Aktualizacja: 2026-04-19T07:01:00+02:00
19:12
Nowy nr 1 Netfliksa to tania podróba. Oryginalny thriller naprawdę trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2026-04-18T19:12:00+02:00
16:11
Bardzo. Mokro. Rafe Spall opowiada o mrocznym świecie Under Salt Marsh
Aktualizacja: 2026-04-18T16:11:00+02:00
15:12
Takich filmów prawie się już nie kręci. Cudowny weekendowy seans
Aktualizacja: 2026-04-18T15:12:00+02:00
14:14
Najlepsze filmy dla dzieci na Netfliksie. Każdy znajdzie coś dla siebie
Aktualizacja: 2026-04-18T14:14:00+02:00
13:41
Apple TV+ za darmo dla wszystkich. Jak skorzystać z promocji?
Aktualizacja: 2026-04-18T13:41:10+02:00
13:04
Co wydarzyło się w 3. sezonie Stamtąd? Przypominamy finał
Aktualizacja: 2026-04-18T13:04:00+02:00
12:27
Avengers wracają do polskich kin. Koniec gry z nowymi scenami przed premierą Doomsday
Aktualizacja: 2026-04-18T12:27:04+02:00
12:03
Nowość miażdży emocjonalnie na HBO Max. Ethan Hawke gra rolę życia
Aktualizacja: 2026-04-18T12:03:00+02:00
11:50
Mandalorian i Grogu zmiażdżeni w pierwszej opinii. Ktoś nie upilnował dziennikarza
Aktualizacja: 2026-04-18T11:50:44+02:00
11:21
Przesuń się, IMAX. Przyszło nowe, młodsze i piękniejsze
Aktualizacja: 2026-04-18T11:21:07+02:00
11:00
Co różni kinową i rozszerzoną wersję Władcy Pierścieni? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-04-18T11:00:00+02:00
9:59
5 komedii idealnych na weekend. Co nowego w streamingu?
Aktualizacja: 2026-04-18T09:59:00+02:00
9:01
Użytkownicy Disney+ nie śpią, bo oglądają nowości. Ten serial ich oszołomił
Aktualizacja: 2026-04-18T09:01:00+02:00
7:50
Tak złej komedii Prime Video dawno nie miało. A i tak oszołomiła użytkowników
Aktualizacja: 2026-04-18T07:50:00+02:00
