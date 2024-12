Sony dokonało niemożliwego. "Kraven Łowca" gorszy nawet od "Venoma"

Nieco bardziej łaskawy Peter Bradshaw z „Guardiana” mówi o „przeciętnym bohaterze w przeciętnym filmie”, co Alison Willimore z „Vulture” i „New York Magazine” kwituje słowami: „film, o który nikt nie prosił to nie tyle krytyka, co trzeźwa ocena podstawowego problemu Kravena Łowcy”.



Postacie są nieciekawe (a wiele z nich okazuje się wręcz zbędna), fabuła głupawa - scenarzyści Art Marcun i Matt Holloway zebrali spore cięgi za fabularne bzdury, kiepską historię i narrację oraz kretyńskie dialogi. Niestety, film nie broni się też aspektami wizualnymi. Jak podkreśla David Ehrlich z „IndieWire”, CGI ewoluuje od „uroczo kreskówkowego” do „wykonanego tak tanio, jak to tylko możliwe przez studio próbujące ograniczyć straty” - by pod koniec „niebezpiecznie zbliżyć się do jakości Króla Skorpiona”. Również sceny akcji rażą sztucznością i nie pozwalają się zaangażować.



Z kolei Bill Bria konstatuje ponuro, że prawdziwą tragedią „Kravena” nie jest fakt, że obiecuje „przyszłość, która nigdy nie nastąpi”, ale to, że „mógł pozwolić sobie i uniwersum, do którego należy, odejść z godnością”. Czego, rzecz jasna, nie robi. Pozwala natomiast doświadczyć najgorszych kreacji zdobywców Oscarów - Ariany DeBose i Russella Crowe’a. Aaron Taylor-Johnson jest wprawdzie czasem chwalony za to, że bardzo zaangażował się w rolę, ale z tak fatalnie nakreślonym bohaterem nie był w stanie zrobić zbyt wiele.



