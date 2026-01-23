REKLAMA
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry

Serial "Krople Boga" jest jak wino - im dłużej dojrzewa, tym lepiej smakuje. 2. sezon znakomitej produkcji od Apple TV udowodnił, że warto było na niego czekać.

Anna Bortniak
OCENA :
8/10
krople boga recenzja 2 sezon apple tv
Artykuł zawiera spoilery 1. sezonu serialu "Krople Boga". Wróćcie, gdy już go obejrzycie - nie pożałujecie.

Zapewne spora część osób po przeczytaniu tytułu serialu zaczęła go szybko googlować. "Krople Boga"? Nie słychać było nawet o 1. sezonie, a już wychodzi drugi? Tak. I jest to ten przypadek, który idealnie wpisuje się w powiedzenie, że lepiej zrobić coś późno niż wcale. Dlatego ci, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tym trzymającym w napięciu dramatem na podstawie bestsellerowej mangi Tadashiego Agi o tym samym tytule, powinni nadrobić zaległości. Ci natomiast, którzy mają już ten seans za sobą, mogą szykować się na kolejną porcję wciągających odcinków i delektować się nimi jak winem z najlepszej winnicy.

Trzeba jednak przyznać, że 2. sezon zadebiutował dość niespodziewanie. Finał poprzedniej odsłony wcale bowiem nie wskazywał na to, że historia stworzona przez Quoc Dang Trana po 3 latach doczeka się kontynuacji i, szczerze powiedziawszy, trudno było wyobrazić sobie, że nowy sezon będzie w stanie zaproponować coś interesującego. Bo w gruncie rzeczy wszystko dobrze się skończyło, wątki zostały doskonale rozwiązane i nie było żadnych wątpliwości, że to koniec rywalizacji głównych bohaterów o wielki spadek.

No właśnie, przypomnijmy, że w 1. sezonie Camille Léger (Fleur Geffrier) i Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) zostali wciągnięci do walki o spadek Alexandre'a Légera (Stanley Weber), słynnego enologa, w którym musieli przejść przez serię rozmaitych testów związanych z winem. Camille była córką Alexandre'a, natomiast Issei - jego zdolnym uczniem. Jak się jednak później okazało, rywalizujący ze sobą bohaterowie mieli ze sobą dużo więcej wspólnego - odkryli, że tak naprawdę są przyrodnim rodzeństwem. Ostatecznie to Camille wygrała spadek i miłość, Issei otrzymał kolekcję win, a Lorenzo (Luca Terracciano) i Miyabi (Kyoko Takenaka) przejęli wydawanie słynnego przewodnika po winach. To jednak wcale nie miał być koniec.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Krople Boga - recenzja 2. sezonu serialu Apple TV

Akcja 2. sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony i tym razem przez większość czasu to Issei jest w centrum uwagi. Mimo swojej miłości do win, znalazł nowe zajęcie w postaci nurkowania na wstrzymanych oddechu. Nie jest to jednak zwyczajne hobby - mężczyzna, nie mogąc pozbyć się zazdrości o "wizje" Camille, które pojawiały się w jej głowie po skosztowaniu trunków, postanowił wprowadzać się w ten stan, będąc pod wodą. Tymczasem Camille została współwłaścicielką rodzinnej winiarni swojego partnera Thomasa (Tom Wozniczka) i prowadzi ją wraz z ukochanym.

Krople Boga, 2. sezon. Fot. materiały prasowe Apple TV

Pewnego dnia Issei przybywa do Francji, by w posiadłości Camille świętować swoje oraz jej urodziny. Kiedy oboje zaczynają wymieniać się prezentami, swój nieoczekiwany podarunek przekazuje przyjaciel Alexandre'a (Antoine Chappey), który nadzorował poprzednie testy. Okazuje się, że jest to butelka wina bez etykiety, do której zostaje dołączona wiadomość od zmarłego Légera. Ojciec Camille i Isseia pisze w niej, że rodzeństwo będzie musiało przejść jeszcze jeden test, aby udowodnić, kto jest prawdziwym spadkobiercą enologa.

Camille początkowo oponuje i nie zgadza się na wzięcie udziału w konkursie, który mogłby poróżnić ją z bratem, jednak Issei pragnie z nią rywalizować. W głębi serca czuje bowiem żal, że to ona wygrała poprzedni konkurs. A w związku z tym, że Camille bardzo zależy na tym, by mieć dobre stosunki z bratem, decyduje się mu pomóc. W ten sposób oboje trafiają do Gruzji, gdzie winnicę prowadzi Tamar Abashidze (Ia Shugliashvili). Produkcja wyjątkowego trunku jest jednak zagrożona, ponieważ brat Tamar, Davit (Tornike Gogrichiani), zamierza zniszczyć rodzinną spuściznę.

Krople Boga, 2. sezon. Fot. materiały prasowe Apple TV

Jest kilka powodów, dlaczego 2. sezon "Kropli Boga" można uznać za udany. Po pierwsze - skupienie się na historii Isseia. Mimo że Camille jest również ważną bohaterką serialu, to tym razem twórcy koncentrują się na odczuciach jej brata, który w 1. sezonie był potraktowany trochę po macoszemu. Poprowadzona wówczas narracja zachęcała jednak do tego, by bardziej kibicować córce Alexandre'a niż jego nieślubnemu synowi. Teraz można natomiast poznać odczucia zamkniętego w sobie Isseia, który dodatkowo przestaje ufać swojej siostrze i rodzi się między nimi napięta atmosfera.

W przypadku Camille (która jest w tym sezonie dziwnie rozedrgana emocjonalnie) pojawił się również interesujący wątek poboczny związany z Thomasem. Kobieta, która jest w pełni zaangażowana w nową misję odkrycia nazwy tajemniczego wina, zaczyna zaniedbywać swoją pracę w winnicy, sprowadzając na siebie gniew partnera. Zaślepiona swoją determinacją, nie widzi tego, że w swoim zachowaniu zaczyna coraz bardziej przypominać własnego ojca. Camille będzie miała zatem dwa główne konflikty do rozwiązania.

Krople Boga, 2. sezon. Fot. materiały prasowe Apple TV

Na sukces serialu składają się jednak nie tylko misternie uknute intrygi i złożone tajemnice owiane oszałamiającym aromatem wina, ale również fakt, że bohaterowie ponownie udają się w piękne miejsca, podążając śladami tajemniczego wina, trafiając między innymi do Gruzji czy Grecji. W tle pojawia się również oczywiście Tokio, gdzie rozgrywa się wątek związany z matką Isseia i jego przybranym ojcem. Wszystkie te elementy składają się na sukces 2. sezonu "Kropli Boga", który jest obecnie jednym z najlepszych na platformie Apple TV.

