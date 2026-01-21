Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający

Ładowanie...

Kiedy pomyślę, że na samym początku kręciłam na ten serial nosem, mam ochotę westchnąć i pokręcić głową z politowaniem - nie darowałabym sobie, gdybym zlekceważyła tak genialną produkcję, która już kilku lat czekała na mnie w bibliotece Apple TV. Zniknęła ona w gąszczu innych nowości, a kiedy została mi podsunięta, brakowało mi czasu, żeby na pełnym skupieniu rozpocząć seans. Produkcje spod szyldu Apple nie należą bowiem do tych, które można oglądać jednym okiem, scrollując jednocześnie rolki w mediach społecznościowych - te tytuły wymagają od widza pełnej uwagi i czasu. Jestem w stanie te dwie rzeczy poświęcić, jeśli będę dostawać takie seriale jak "Krople Boga".

Krople Boga - opinia o serialu w Apple TV

Camille Léger (Fleur Geffrier) to 29-letnia pisarka, którą poznajemy na przyjęciu urodzinowym w paryskim barze. Tam odbiera ona telefon od swojego ojca, Alexandre'a Légera (Stanley Weber), światowej sławy eksperta od win i twórcy wpływowego przewodnika. Rozmowa nie jest dla niej zbyt komfortowa, ponieważ kobieta nie miała kontaktu ze swoim ojcem od czasu ukończenia szkoły średniej. Kiedy Alexandre prosi ją, by przyjechała do Tokio, ponieważ to mogą być jego ostatnie chwile życia, Camille niechętnie godzi się na jego prośbę. Gdy jednak dociera na miejsce, przyjaciel jej ojca, Luca Inglese (Diego Ribon), informuje ją, że Alexandre zmarł nad ranem.

Camille zostaje w Tokio, aby wziąć udział w pogrzebie oraz wysłuchać ostatniej woli ojca. Z zaskoczeniem odkrywa, że w wydarzeniu będzie towarzyszył jej również młody mężczyzna, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), który, jak się okazuje, był protegowanym Alexandre'a, dlatego również został wezwany do wzięcia udziału w odczytywania testamentu. Oboje dowiadują się, że Léger zostawił po sobie piwniczkę zawierającą kilkadziesiąt tysięcy butelek wina, która czyniła go posiadaczem największej prywatnej kolekcji win na świecie o wartości niemal 150 mln dolarów. Nie zamierzał on jednak dzielić swojej spuścizny na dwie osoby - przed śmiercią postanowił, że spadek odziedziczy albo Camille, albo Issei. Zadecyduje o tym konkurs.

Córka Alexandre'a i jego protegowany z zaskoczeniem przyjmują informację, że mężczyzna zorganizował serię testów związanych z identyfikacją win, w których Camille oraz Issei będą musieli ze sobą konkurować. Problem pojawia się w momencie pierwszej konkurencji, która następuje natychmiast po odczytaniu testamentu. Kiedy uczestnicy zostają poinformowani, że muszą dokonać degustacji pierwszego wina, by za miesiąc wrócić z odpowiedzią na temat jego dokładnej nazwy i rocznika, Camille reaguje nerwowo - trauma spowodowała, że przez długi czas nie piła ona alkoholu, a każda próba kończyła się silnym krwotokiem z nosa. Mimo to postanawia wziąć udział w rywalizacji - w końcu całe dzieciństwo spędziła w winnicy należącej do przyjaciela jej ojca, gdzie już jako dziecko uczyła się rozpoznawać rodzaje wina. Tym razem do dyspozycji ma jednak wyłącznie węch, co znacznie utrudnia cały proces.

Przez 7 kolejnych odcinków śledzimy nie tylko próby Camille i Isseiego, którzy szukają odpowiedzi na zagadki zostawione przez Alexandre'a, ale również to, w jaki sposób to robią. I jest to absolutnie fascynujące - Quoc Dang Tran, twórca serialu, przedstawił bowiem dwie odmienne jednostki, które podchodzą do tego tematu zupełnie inaczej. Camille kieruje się zmysłami, emocjami i ukrytymi umiejętnościami, które przekazał jej w genach ojciec, z kolei Issei polega na swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

Nie tylko to podnosi temperaturę serialu - w międzyczasie pojawiają się wątki, które pozwalają nam lepiej poznać bohaterów i ich życie prywatne. Obserwujemy, jak wyglądało dzieciństwo Camille i w jaki właściwie sposób zaczęła się jej przygoda związana z tajnikami przyrządzania i rozpoznawania win, a także skąd właściwie w tej historii wziął się Issei. Na jaw wychodzą również głęboko skrywane rodzinne sekrety, o których zainteresowani dowiadują się dopiero po śmierci Alexandre'a. A wszystko to osadzone jest w multikulturowej japońsko-francusko-włoskiej rzeczywistości owianej oszałamiającym zapachem rozmaitych win, których aromat mimowolnie można poczuć w swoich nozdrzach.

1. sezon serialu "Krople Boga" jest dostępny w serwisie Apple TV. To doskonała okazja, żeby zapoznać się z tą produkcją - 21 stycznia na platformie zadebiutował bowiem 2. sezon produkcji.

Anna Bortniak 21.01.2026 09:01

