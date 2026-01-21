REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający

Wspaniały początek roku dla subskrybentów Apple TV. Zazdroszczę tym, którzy dopiero odkryją tę serialową perełkę, szczególnie w tym momencie - po niemal 3 latach od premiery 1. sezonu właśnie zadebiutowała najnowsza odsłona tej wybitnej produkcji, od której trudno się oderwać. Ma wszystko, czego potrzebuje dobry serial, ale przede wszystkim trzyma w napięciu do samego końca.

Anna Bortniak
krople boga polecajka apple tv co obejrzec
REKLAMA

Kiedy pomyślę, że na samym początku kręciłam na ten serial nosem, mam ochotę westchnąć i pokręcić głową z politowaniem - nie darowałabym sobie, gdybym zlekceważyła tak genialną produkcję, która już kilku lat czekała na mnie w bibliotece Apple TV. Zniknęła ona w gąszczu innych nowości, a kiedy została mi podsunięta, brakowało mi czasu, żeby na pełnym skupieniu rozpocząć seans. Produkcje spod szyldu Apple nie należą bowiem do tych, które można oglądać jednym okiem, scrollując jednocześnie rolki w mediach społecznościowych - te tytuły wymagają od widza pełnej uwagi i czasu. Jestem w stanie te dwie rzeczy poświęcić, jeśli będę dostawać takie seriale jak "Krople Boga".

Krople Boga - oglądaj w Apple TV
Apple TV+
Krople Boga
Apple TV+
REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Krople Boga - opinia o serialu w Apple TV

Camille Léger (Fleur Geffrier) to 29-letnia pisarka, którą poznajemy na przyjęciu urodzinowym w paryskim barze. Tam odbiera ona telefon od swojego ojca, Alexandre'a Légera (Stanley Weber), światowej sławy eksperta od win i twórcy wpływowego przewodnika. Rozmowa nie jest dla niej zbyt komfortowa, ponieważ kobieta nie miała kontaktu ze swoim ojcem od czasu ukończenia szkoły średniej. Kiedy Alexandre prosi ją, by przyjechała do Tokio, ponieważ to mogą być jego ostatnie chwile życia, Camille niechętnie godzi się na jego prośbę. Gdy jednak dociera na miejsce, przyjaciel jej ojca, Luca Inglese (Diego Ribon), informuje ją, że Alexandre zmarł nad ranem.

Camille zostaje w Tokio, aby wziąć udział w pogrzebie oraz wysłuchać ostatniej woli ojca. Z zaskoczeniem odkrywa, że w wydarzeniu będzie towarzyszył jej również młody mężczyzna, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), który, jak się okazuje, był protegowanym Alexandre'a, dlatego również został wezwany do wzięcia udziału w odczytywania testamentu. Oboje dowiadują się, że Léger zostawił po sobie piwniczkę zawierającą kilkadziesiąt tysięcy butelek wina, która czyniła go posiadaczem największej prywatnej kolekcji win na świecie o wartości niemal 150 mln dolarów. Nie zamierzał on jednak dzielić swojej spuścizny na dwie osoby - przed śmiercią postanowił, że spadek odziedziczy albo Camille, albo Issei. Zadecyduje o tym konkurs.

Córka Alexandre'a i jego protegowany z zaskoczeniem przyjmują informację, że mężczyzna zorganizował serię testów związanych z identyfikacją win, w których Camille oraz Issei będą musieli ze sobą konkurować. Problem pojawia się w momencie pierwszej konkurencji, która następuje natychmiast po odczytaniu testamentu. Kiedy uczestnicy zostają poinformowani, że muszą dokonać degustacji pierwszego wina, by za miesiąc wrócić z odpowiedzią na temat jego dokładnej nazwy i rocznika, Camille reaguje nerwowo - trauma spowodowała, że przez długi czas nie piła ona alkoholu, a każda próba kończyła się silnym krwotokiem z nosa. Mimo to postanawia wziąć udział w rywalizacji - w końcu całe dzieciństwo spędziła w winnicy należącej do przyjaciela jej ojca, gdzie już jako dziecko uczyła się rozpoznawać rodzaje wina. Tym razem do dyspozycji ma jednak wyłącznie węch, co znacznie utrudnia cały proces.

Przez 7 kolejnych odcinków śledzimy nie tylko próby Camille i Isseiego, którzy szukają odpowiedzi na zagadki zostawione przez Alexandre'a, ale również to, w jaki sposób to robią. I jest to absolutnie fascynujące - Quoc Dang Tran, twórca serialu, przedstawił bowiem dwie odmienne jednostki, które podchodzą do tego tematu zupełnie inaczej. Camille kieruje się zmysłami, emocjami i ukrytymi umiejętnościami, które przekazał jej w genach ojciec, z kolei Issei polega na swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

Nie tylko to podnosi temperaturę serialu - w międzyczasie pojawiają się wątki, które pozwalają nam lepiej poznać bohaterów i ich życie prywatne. Obserwujemy, jak wyglądało dzieciństwo Camille i w jaki właściwie sposób zaczęła się jej przygoda związana z tajnikami przyrządzania i rozpoznawania win, a także skąd właściwie w tej historii wziął się Issei. Na jaw wychodzą również głęboko skrywane rodzinne sekrety, o których zainteresowani dowiadują się dopiero po śmierci Alexandre'a. A wszystko to osadzone jest w multikulturowej japońsko-francusko-włoskiej rzeczywistości owianej oszałamiającym zapachem rozmaitych win, których aromat mimowolnie można poczuć w swoich nozdrzach.

1. sezon serialu "Krople Boga" jest dostępny w serwisie Apple TV. To doskonała okazja, żeby zapoznać się z tą produkcją - 21 stycznia na platformie zadebiutował bowiem 2. sezon produkcji.

Krople Boga - oglądaj w Apple TV
Apple TV+
Krople Boga
Apple TV+

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
21.01.2026 09:01
Tagi: Apple TVDramat
Najnowsze
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA