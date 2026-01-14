Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli

Ładowanie...

Serial „Hijack” - w Polsce debiutujący pt. „W powietrzu” - to efekt współpracy wytwórni Idrisa Elby z Apple. Siedmioodcinkowy serial rozgrywał się w czasie rzeczywistym (tak jak kultowe „24 godziny”) na bieżąc relacjonując siedmiogodzinny lot uprowadzonego samolotu. Brytyjski gwiazdor wcielił się w Sama Nelsona, negocjatora-weterana, który przyjmuje ryzykowną strategię i podejmuje rozmowy z porywaczami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda mu się ocalić wszystkich pasażerów lotu KA29.



Teraz, dwa i pół roku później, na Apple debiutuje kolejny sezon serialu skupiającego się na pracy Nelsona. Jak można się spodziewać, protagonista nie ma aż takiego pecha, by po raz kolejny znaleźć się w uprowadzonym samolocie, w związku z czym 2. sezon skupia się na innym incydencie. Pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby starają się ich ocalić. Nelson znajdzie się w centrum tego kryzysu, który będzie mieć dla niego bardzo osobisty wymiar.



Polski tytuł „W powietrzu” - nadany serialowi zapewne jeszcze zanim Apple zamówiło nowe odcinki serii - siłą rzeczy przestał być adekwatny. Dlatego też zdecydowano się na jego zmianę.

Porwanie - 2. sezon W powietrzu już w Apple TV

W Polsce 2. sezon serialu debiutuje pod tytułem „Porwanie”. Jest to - wreszcie - bezpośrednie tłumaczenie oryginalnej nazwy, która brzmi „Hijack”. A wystarczyłoby od razu postawić na bardziej bezpośrednią translację i nie byłoby tego zamieszania...



Tym razem odcinków będzie 8. 14 stycznia w serwisie pojawi się tylko jeden epizod - nie dwa lub trzy, jak to czasem bywa przy okazji startu danej serii. Czas akcji „jedynki” i „dwójki” dzielą dwa lata.

Porwanie - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram

Odcinek 1 - premiera 14 stycznia

Odcinek 2 - 21 stycznia

Odcinek 3 - 28 stycznia

Odcinek 4 - 4 lutego

Odcinek 5 - 11 lutego

Odcinek 6 - 18 lutego

Odcinek 7 - 25 lutego

Odcinek 8 - 4 marca

Porwanie - obsada serialu Apple’a

W nowym sezonie poza Elbą ponownie zobaczymy Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączyły do nich nowe twarze: Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds”, „Top Boy”, „Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams („Dune: Prophecy”, „Deep State”, „Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International”, „Parlement”).

Michał Jarecki 14.01.2026 17:02

