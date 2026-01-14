REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli

2. sezon hitu Apple TV powraca po dwóch i pół roku. Ze względu na nieco nieprzemyślane tłumaczenie tytułu, nowa odsłona thrillera nazywa się inaczej. Warto mieć tego świadomość - w przeciwnym wypadku może dojść do pomyłki lub przeoczenia.

Michał Jarecki
porwanie 2 sezon w powietrzu
REKLAMA

Serial „Hijack” - w Polsce debiutujący pt. „W powietrzu” - to efekt współpracy wytwórni Idrisa Elby z Apple. Siedmioodcinkowy serial rozgrywał się w czasie rzeczywistym (tak jak kultowe „24 godziny”) na bieżąc relacjonując siedmiogodzinny lot uprowadzonego samolotu. Brytyjski gwiazdor wcielił się w Sama Nelsona, negocjatora-weterana, który przyjmuje ryzykowną strategię i podejmuje rozmowy z porywaczami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda mu się ocalić wszystkich pasażerów lotu KA29.

Teraz, dwa i pół roku później, na Apple debiutuje kolejny sezon serialu skupiającego się na pracy Nelsona. Jak można się spodziewać, protagonista nie ma aż takiego pecha, by po raz kolejny znaleźć się w uprowadzonym samolocie, w związku z czym 2. sezon skupia się na innym incydencie. Pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby starają się ich ocalić. Nelson znajdzie się w centrum tego kryzysu, który będzie mieć dla niego bardzo osobisty wymiar.

Polski tytuł „W powietrzu” - nadany serialowi zapewne jeszcze zanim Apple zamówiło nowe odcinki serii - siłą rzeczy przestał być adekwatny. Dlatego też zdecydowano się na jego zmianę.

REKLAMA

Porwanie - 2. sezon W powietrzu już w Apple TV

W Polsce 2. sezon serialu debiutuje pod tytułem „Porwanie”. Jest to - wreszcie - bezpośrednie tłumaczenie oryginalnej nazwy, która brzmi „Hijack”. A wystarczyłoby od razu postawić na bardziej bezpośrednią translację i nie byłoby tego zamieszania...

Tym razem odcinków będzie 8. 14 stycznia w serwisie pojawi się tylko jeden epizod - nie dwa lub trzy, jak to czasem bywa przy okazji startu danej serii. Czas akcji „jedynki” i „dwójki” dzielą dwa lata. 

Porwanie - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram

  • Odcinek 1 - premiera 14 stycznia
  • Odcinek 2 - 21 stycznia
  • Odcinek 3 - 28 stycznia
  • Odcinek 4 - 4 lutego
  • Odcinek 5 - 11 lutego
  • Odcinek 6 - 18 lutego
  • Odcinek 7 - 25 lutego
  • Odcinek 8 - 4 marca

Porwanie - obsada serialu Apple’a

W nowym sezonie poza Elbą ponownie zobaczymy Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączyły do nich nowe twarze: Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds”, „Top Boy”, „Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams („Dune: Prophecy”, „Deep State”, „Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International”, „Parlement”).

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
14.01.2026 17:02
Tagi: Apple TVIdris Elba
Najnowsze
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA