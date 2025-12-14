Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
W minioną środę skończył się ulubiony ostatnimi czasy kryminał użytkowników Apple TV+. "Droga do prawdy" ("Down Cemetery Road") trzymało widzów w napięciu przez osiem odcinków, prowadząc do wybuchowego finału. Sprawdzamy więc, czy serial doczeka się 2. sezonu.
"Droga do prawdy" zaczyna się od wybuchu. Kolację na spokojnych brytyjskich przedmieściach przerywa eksplozja, w której giną ludzie. Ocalała jest tylko mała dziewczynka. Sarah postanawia sprawdzić, jak się ma. Ale ona gdzieś znika - nikt nie chce powiedzieć głównej bohaterce, gdzie jest. W miarę rozwoju akcji łączy siły z prywatną detektywką Zoe. Wspólnie trafiają na trop spisku z udziałem agencji wywiadowczej. Sprawa coraz bardziej się komplikuje, nieraz zaskakując widzów.
Biorąc pod uwagę, że przez większość odcinków "Droga do prawdy" opiera swą siłę na napięciu i ciekawych postaciach (w główne role brawurowo wcielają się Ruth Wilson i Emma Thompson), finał musiał wbić fanów w fotel. Bo dużo się w nim dzieje. Akcji i sensacyjnych atrakcji w nim nie brakuje. Historia o odkrywanym przez główne bohaterki spisku kończy się więc wybuchowo. W widowiskowy sposób pozostawia fanów z pytaniem: co dalej? Czy będzie 2. sezon?
Droga do prawdy - co z 2. sezonem serialu Apple TV+?
Apple TV+ zdarzało się już bardzo szybko zamawiać kontynuacje swoich seriali. Zapowiedziało przecież 7. sezon "Slow Horses" zanim jeszcze wyemitowało 5. A weźmy pod uwagę, że thriller szpiegowski z Garym Oldmanem powstał na podstawie prozy Micka Herrona - autora również książkowego oryginału "Drogi do prawdy".
I tym razem mamy do czynienia z szybką decyzją. "Droga do prawdy" została oficjalnie przedłużona na 2. sezon. Rzecz jasna nie znamy jeszcze daty premiery.
Do tej pory twórcy zdążyli zaadaptować tylko "Down Cemetery Road" - debiut Micka Herrona i zarazem pierwszą odsłonę książkowej serii. Autor napisał jeszcze trzy powieści o przygodach Zoe Boehm. Wygląda na to, że wszystkie zostaną przeniesione na ekran.
Nic dziwnego. Serial zebrał entuzjastyczne recenzje (79 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes) i cieszy się sporą popularnością wśród użytkowników platformy (zaraz po swojej premierze wpadł do topki najchętniej oglądanych seriali w serwisie i do teraz z niej nie schodzi - według FlixPatrol aktualnie zajmuje jej pierwsze miejsce). Fani nie powinni zatem wątpić w powstanie również 3. serii, tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na dobre wieści.
