Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?

W minioną środę skończył się ulubiony ostatnimi czasy kryminał użytkowników Apple TV+. "Droga do prawdy" ("Down Cemetery Road") trzymało widzów w napięciu przez osiem odcinków, prowadząc do wybuchowego finału. Sprawdzamy więc, czy serial doczeka się 2. sezonu.

Rafał Christ
"Droga do prawdy" zaczyna się od wybuchu. Kolację na spokojnych brytyjskich przedmieściach przerywa eksplozja, w której giną ludzie. Ocalała jest tylko mała dziewczynka. Sarah postanawia sprawdzić, jak się ma. Ale ona gdzieś znika - nikt nie chce powiedzieć głównej bohaterce, gdzie jest. W miarę rozwoju akcji łączy siły z prywatną detektywką Zoe. Wspólnie trafiają na trop spisku z udziałem agencji wywiadowczej. Sprawa coraz bardziej się komplikuje, nieraz zaskakując widzów.

Biorąc pod uwagę, że przez większość odcinków "Droga do prawdy" opiera swą siłę na napięciu i ciekawych postaciach (w główne role brawurowo wcielają się Ruth Wilson i Emma Thompson), finał musiał wbić fanów w fotel. Bo dużo się w nim dzieje. Akcji i sensacyjnych atrakcji w nim nie brakuje. Historia o odkrywanym przez główne bohaterki spisku kończy się więc wybuchowo. W widowiskowy sposób pozostawia fanów z pytaniem: co dalej? Czy będzie 2. sezon?

Droga do prawdy - co z 2. sezonem serialu Apple TV+?

Apple TV+ zdarzało się już bardzo szybko zamawiać kontynuacje swoich seriali. Zapowiedziało przecież 7. sezon "Slow Horses" zanim jeszcze wyemitowało 5. A weźmy pod uwagę, że thriller szpiegowski z Garym Oldmanem powstał na podstawie prozy Micka Herrona - autora również książkowego oryginału "Drogi do prawdy".

I tym razem mamy do czynienia z szybką decyzją. "Droga do prawdy" została oficjalnie przedłużona na 2. sezon. Rzecz jasna nie znamy jeszcze daty premiery.

Do tej pory twórcy zdążyli zaadaptować tylko "Down Cemetery Road" - debiut Micka Herrona i zarazem pierwszą odsłonę książkowej serii. Autor napisał jeszcze trzy powieści o przygodach Zoe Boehm. Wygląda na to, że wszystkie zostaną przeniesione na ekran.

Nic dziwnego. Serial zebrał entuzjastyczne recenzje (79 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes) i cieszy się sporą popularnością wśród użytkowników platformy (zaraz po swojej premierze wpadł do topki najchętniej oglądanych seriali w serwisie i do teraz z niej nie schodzi - według FlixPatrol aktualnie zajmuje jej pierwsze miejsce). Fani nie powinni zatem wątpić w powstanie również 3. serii, tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na dobre wieści.

14.12.2025 06:11
Apple TVCo obejrzeć?Seriale kryminalne
