Ładowanie...

O "Terapii bez trzymanki" świat po raz pierwszy usłyszał na początku 2023 roku. To produkcja współtworzona przez Jasona Segela, Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina - co ciekawe, dwaj ostatni odpowiadają też za sukces "Teda Lasso" (Lawrence jako scenarzysta, Goldstein jako aktor). "Terapia" doczekała się bardzo pozytywnego przyjęcia ze strony zarówno widzów, jak i krytyków. Wielokrotnie nominowano go do nagród Emmy oraz Złotych Globów - póki co bez szczęścia w postaci statuetki. Czy kolejny sezon zmieni ten trend? Przekonamy się bardzo szybko.

REKLAMA

Kiedy 3. sezon Terapii bez trzymanki i nowe odcinki? Niebawem

Głównym bohaterem serialu jest Jimmy Laird (Segel), psychoterapeuta z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który zmaga się z żałobą po śmierci żony. Nie radząc sobie z sytuacją, decyduje się na przełamanie etycznych barier: brutalną szczerość wobec swoich pacjentów, co ma znaczący wpływ na wydarzenia wokół niego - między innymi relacje z jego mentorem i przyjacielem, doktorem Paulem (Harrison Ford).

Choć, rzecz jasna, nie oni jedyni występują w tym serialu, to właśnie dynamika postaci Jimmy'ego oraz Paula uznawana jest za jeden z najlepszych elementów serialu, zwłaszcza w przypadku popisującego się wyjątkowym komediowym talentem, Harrisona Forda. Wielu widzów niecierpliwie oczekuje na premierę 3. sezonu serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona szybko - pierwszy odcinek nowego, 11-odcinkowego sezonu zadebiutuje w Apple TV już 28 stycznia. Kolejne będą się pojawiać w cotygodniowych odstępach:

4 lutego

11 lutego

18 lutego

25 lutego

4 marca

11 marca

18 marca

25 marca

1 kwietnia

8 kwietnia

Trzeci sezon, podobnie jak poprzednie, będzie śledził perypetie głównych bohaterów. Jednym z kluczowych wątków ma być choroba Parkinsona, z którą zmaga się grany przez Harrisona Forda Paul, zaś sporą gratką ma być gościnny występ Michaela J. Foxa - legendarnego aktora z "Powrotu do przyszłości", i zarazem aktywisty, który od lat głośno mówi o chorobie i wspiera badania nad jej leczeniem.

Terapia bez trzymanki: obsada 3. sezonu serialu

Jason Segel jako Jimmy

Harrison Ford jako Paul

Christa Miller jako Liz

Jessica Williams jako Gaby

Luke Tennie jako Sean

Michael Urie jako Brian

Lukita Maxwell jako Alice

Ted McGinley jako Derek

Damon Wayans Jr. jako Derrick

Brett Goldstein jako Louis

Wendie Malick jako Julie

Cobie Smulders jako Sofi

Michael J. Fox

REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 20.01.2026 07:57

Ładowanie...