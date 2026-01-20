REKLAMA
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków

Czasy, kiedy Jason Segel był Marshallem, minęły bezpowrotnie. Od kilku lat spełnia się jako jeden z twórców uwielbianego serialu "Terapia bez trzymanki", który już wkrótce powróci do Apple TV. Sprawdzamy, kiedy dokładnie to nastąpi.

Adam Kudyba
shrinking serial 3 sezon
O "Terapii bez trzymanki" świat po raz pierwszy usłyszał na początku 2023 roku. To produkcja współtworzona przez Jasona Segela, Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina - co ciekawe, dwaj ostatni odpowiadają też za sukces "Teda Lasso" (Lawrence jako scenarzysta, Goldstein jako aktor). "Terapia" doczekała się bardzo pozytywnego przyjęcia ze strony zarówno widzów, jak i krytyków. Wielokrotnie nominowano go do nagród Emmy oraz Złotych Globów - póki co bez szczęścia w postaci statuetki. Czy kolejny sezon zmieni ten trend? Przekonamy się bardzo szybko.

Kiedy 3. sezon Terapii bez trzymanki i nowe odcinki? Niebawem

Głównym bohaterem serialu jest Jimmy Laird (Segel), psychoterapeuta z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który zmaga się z żałobą po śmierci żony. Nie radząc sobie z sytuacją, decyduje się na przełamanie etycznych barier: brutalną szczerość wobec swoich pacjentów, co ma znaczący wpływ na wydarzenia wokół niego - między innymi relacje z jego mentorem i przyjacielem, doktorem Paulem (Harrison Ford).

Choć, rzecz jasna, nie oni jedyni występują w tym serialu, to właśnie dynamika postaci Jimmy'ego oraz Paula uznawana jest za jeden z najlepszych elementów serialu, zwłaszcza w przypadku popisującego się wyjątkowym komediowym talentem, Harrisona Forda. Wielu widzów niecierpliwie oczekuje na premierę 3. sezonu serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona szybko - pierwszy odcinek nowego, 11-odcinkowego sezonu zadebiutuje w Apple TV już 28 stycznia. Kolejne będą się pojawiać w cotygodniowych odstępach:

  • 4 lutego
  • 11 lutego
  • 18 lutego
  • 25 lutego
  • 4 marca
  • 11 marca
  • 18 marca
  • 25 marca
  • 1 kwietnia
  • 8 kwietnia

Trzeci sezon, podobnie jak poprzednie, będzie śledził perypetie głównych bohaterów. Jednym z kluczowych wątków ma być choroba Parkinsona, z którą zmaga się grany przez Harrisona Forda Paul, zaś sporą gratką ma być gościnny występ Michaela J. Foxa - legendarnego aktora z "Powrotu do przyszłości", i zarazem aktywisty, który od lat głośno mówi o chorobie i wspiera badania nad jej leczeniem.

Terapia bez trzymanki: obsada 3. sezonu serialu

  • Jason Segel jako Jimmy
  • Harrison Ford jako Paul
  • Christa Miller jako Liz
  • Jessica Williams jako Gaby
  • Luke Tennie jako Sean
  • Michael Urie jako Brian
  • Lukita Maxwell jako Alice
  • Ted McGinley jako Derek
  • Damon Wayans Jr. jako Derrick
  • Brett Goldstein jako Louis
  • Wendie Malick jako Julie
  • Cobie Smulders jako Sofi
  • Michael J. Fox
20.01.2026 07:57
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
