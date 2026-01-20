Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Czasy, kiedy Jason Segel był Marshallem, minęły bezpowrotnie. Od kilku lat spełnia się jako jeden z twórców uwielbianego serialu "Terapia bez trzymanki", który już wkrótce powróci do Apple TV. Sprawdzamy, kiedy dokładnie to nastąpi.
O "Terapii bez trzymanki" świat po raz pierwszy usłyszał na początku 2023 roku. To produkcja współtworzona przez Jasona Segela, Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina - co ciekawe, dwaj ostatni odpowiadają też za sukces "Teda Lasso" (Lawrence jako scenarzysta, Goldstein jako aktor). "Terapia" doczekała się bardzo pozytywnego przyjęcia ze strony zarówno widzów, jak i krytyków. Wielokrotnie nominowano go do nagród Emmy oraz Złotych Globów - póki co bez szczęścia w postaci statuetki. Czy kolejny sezon zmieni ten trend? Przekonamy się bardzo szybko.
Kiedy 3. sezon Terapii bez trzymanki i nowe odcinki? Niebawem
Głównym bohaterem serialu jest Jimmy Laird (Segel), psychoterapeuta z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który zmaga się z żałobą po śmierci żony. Nie radząc sobie z sytuacją, decyduje się na przełamanie etycznych barier: brutalną szczerość wobec swoich pacjentów, co ma znaczący wpływ na wydarzenia wokół niego - między innymi relacje z jego mentorem i przyjacielem, doktorem Paulem (Harrison Ford).
Choć, rzecz jasna, nie oni jedyni występują w tym serialu, to właśnie dynamika postaci Jimmy'ego oraz Paula uznawana jest za jeden z najlepszych elementów serialu, zwłaszcza w przypadku popisującego się wyjątkowym komediowym talentem, Harrisona Forda. Wielu widzów niecierpliwie oczekuje na premierę 3. sezonu serialu. Na szczęście ich cierpliwość zostanie wynagrodzona szybko - pierwszy odcinek nowego, 11-odcinkowego sezonu zadebiutuje w Apple TV już 28 stycznia. Kolejne będą się pojawiać w cotygodniowych odstępach:
- 4 lutego
- 11 lutego
- 18 lutego
- 25 lutego
- 4 marca
- 11 marca
- 18 marca
- 25 marca
- 1 kwietnia
- 8 kwietnia
Trzeci sezon, podobnie jak poprzednie, będzie śledził perypetie głównych bohaterów. Jednym z kluczowych wątków ma być choroba Parkinsona, z którą zmaga się grany przez Harrisona Forda Paul, zaś sporą gratką ma być gościnny występ Michaela J. Foxa - legendarnego aktora z "Powrotu do przyszłości", i zarazem aktywisty, który od lat głośno mówi o chorobie i wspiera badania nad jej leczeniem.
Terapia bez trzymanki: obsada 3. sezonu serialu
- Jason Segel jako Jimmy
- Harrison Ford jako Paul
- Christa Miller jako Liz
- Jessica Williams jako Gaby
- Luke Tennie jako Sean
- Michael Urie jako Brian
- Lukita Maxwell jako Alice
- Ted McGinley jako Derek
- Damon Wayans Jr. jako Derrick
- Brett Goldstein jako Louis
- Wendie Malick jako Julie
- Cobie Smulders jako Sofi
- Michael J. Fox
