Krzysztof Gonciarz, jak gdyby nigdy nic, nagrał rapowy kawałek

Palmowski udostępnił na Instagramie kolejne nagranie z serii "Dzienniki hip-hopowe" - w kawałku "Nasza zima zła" raper pojawił się tym razem wraz z Krzysztofem Gonciarzem. Gościnny występ youtubera, podczas gdy od publikacji obciążającego go materiału Darii Dąbrowskiej nie minęły nawet dwa tygodnie, został skomentowany przez jedną z internautek: "Rozumiem, że to już koniec dramy Gonciarz v. byłe laski i jedziemy dalej, jakby nigdy jej nie było?" - napisała. W odpowiedzi pojawiły się komentarze w obronie youtubera, w których podkreślano, że "nikt nikomu nie zrobił krzywdy", a kiedy sprawa trafiła już na policję, to odpowiednie organy powinny się nią zająć.