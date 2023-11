Marcin Dubiel wraca z nową linią obrony. Wiceminister informuje: jest więcej pokrzywdzonych i podejrzanych

Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha opublikował w serwisie X aktualizację w sprawie Stuarta B. Okazało się, że gdy warszawska prokuratura wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu influencera, obrońca Stuarta miał wydać zażalenie, którego Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił. Cieplucha poinformował także o nowych dowodach w sprawie - prokuratorzy dotarli bowiem do kolejnych pokrzywdzonych, których zeznania mogą wpłynąć na to, kto jeszcze dołączy do kręgu osób podejrzanych.