Bluza Książula za pół tysiąca złotych. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo

"Ubrania MUALA z preorderu już powinny do Was docierać. Do końca tego tygodnia wszystko będzie wysłane! Dzięki za zaufanie, zamówiliście tego tyle, że do kanciapy się nie zmieściło, kurde, i musimy wysyłać prosto ze szwalni. Ja za kilka dni będę miał już nowe rzeczy... ale to Wam pokażę, jak już będą dopracowane elegancko" - napisał w minioną środę na kanale nadawczym. Youtuber wspomniał też, że na takich platformach jak OLX czy Vinted bluzy MUALA są odsprzedawane za ponad 500 zł i "gratuluje kupna w dobrej cenie". Okazuje się, że Książulo wcale nie żartował.