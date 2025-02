Książulo kłóci się z kebabem. Kebab: następnym razem zamów porcję dla dorosłych

Nie po raz pierwszy kebabownia zdecydowała się odpowiedzieć na krytykę Książula. Na początku lipca 2024 r. pracownik lokalu Siedem sześć 200 w Słupsku postanowił wyjaśnić, dlaczego youtuber dostał większego kebaba niż przypadkowy gość knajpy. Tłumaczył wówczas, że podczas przygotowywania pita się rozpadła i wpadł na pomysł, by zawartość przerzucić do nowego placka. Mimo wcześniejszego ważenia mięsa i warzyw, właściciel zdecydował, że dołoży większą ilość składników, ze względu na to, że poprzednie mogły przykleić się do poprzedniej pity.