Twórca jednego z najgorszych horrorów ma nadzieję, że nie zniszczył dzieciom psychiki. Film zobaczyli 4-klasiści

Jak doszło do takiej pomyłki? Cóż, sam tytuł horroru może być mylący. Reżyser Rhys Frake-Waterfield wziął bowiem ukochanego przez dzieci misia o bardzo małym rozumku i zrobił z niego twardogłowego mordercę. "Puchatek: Krew i miód" to film skupiony na przemocy, który składa się z całkiem pomysłowych scen kolejnych morderstw. Krytycy nazywali go więc "pustym gorefestem" i mieszali z błotem. Tak na agregatorze recenzji Rotten Tomatoes, jak i na IMDB znajduje się przez to na listach najgorszych produkcji wszech czasów.



Jak już informowaliśmy, uczniowie jednej z amerykańskich szkół podstawowych obejrzeli sporą część "Puchatka: Krwi i miodu", bo nikt seansu nie przerwał, gdy uczniowie krzyczeli i prosili, aby film wyłączyć. Placówka poinformowała, że już bada, jak doszło do takiej sytuacji.



Więcej o "Puchatku: Krwi i miodzie" poczytasz na Spider's Web: