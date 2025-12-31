Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony

Ładowanie...

Nad Magdaleną Narożną, wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, zebrały się czarne chmury. Tuż przed sylwestrem, który artystka ma uświetnić swoim występem na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu, w sieci pojawiło się oświadczenie wytwórni muzycznej Vanila Records, w którym Narożna została wezwana do zaprzestania wykonywania największych przebojów grupy, takich jak "Niewiara", "Ona jest taka cudowna", "Kocham się w Tobie" czy "Chciałabym spać z Tobą". To następstwo konfliktu z byłym mężem Dawidem Narożnym, który toczy się już od 2019 r.

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Występ Magdaleny Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi zagrożony. Jest oświadczenie wytwórni

Profil Piękni i Młodzi Dawid Narożny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie podpisane przez Krzysztofa Boguckiego z Vanila Records. Podkreślił on, że zarząd prawami autorskimi majątkowymi do najpopularniejszych utworów z repertuaru "Piękni i Młodzi", czyli "Niewiara", "Kocham się w Tobie", "Chciałabym spać z Tobą", "Ona jest taka cudowna", "Wyśmienicie", "Zastanawiam się", "To nasze święta", "Jedno słowo", "Znaki czasu", "Prosto w serce", "Idealny sen", "Studentki", "Na zawsze Ty" i "Pora ruszać w klub", sprawuje właśnie Bogucki.

Dalej pisze on:

Z całą stanowczością należy podkreślić, że Pani Magdalenie Narożnej, występującej publicznie pod nazwą artystyczną Piękni i Młodzi wymienione powyżej prawa nie przysługują. Teksty oraz linie melodyczne zostały stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie utworu przez pierwotny skład zespołu Piękni i Młodzi nastąpiło za bezpośrednią zgodą uprawnionych twórców oraz Wydawcy.

W związku z tym wezwał Narożną do "zaniechania wykonywania" wyżej wymienionych utworów:

W chwili obecnej brak jest powołanej podstawy korzystania przez nią z praw do przedstawionych utworów. Mając na uwadze omawiany fakt, jako uprawniony i zobowiązany do zarządu prawami autorskimi majątkowymi oraz zezwalania na artystyczne wykonywanie dzieł stworzonych przez ich twórców, wzywam Panią Magdalenę Narożną do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i w wybranych fragmentach. Nie posiada ona bowiem stosownego upoważnienia licencyjnego do publicznego udostępniania artystycznego wykonania powołanych utworów.

Rodzi to poważny problem związany z występem Narożnej na Sylwestrze z Polsatem, czyli Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu, na którym wokalistka ma zaprezentować się wraz z zespołem Piękni i Młodzi.

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi toczy wieloletni konflikt ze swoim byłym mężem Dawidem już od wielu lat. Przedmiotem sporu są głównie o prawa do nazwy zespołu i utworów muzycznych. Po rozwodzie pary w 2019 r. walka eskalowała i przerodziła się w publiczne awantury oraz batalie sądowe. To jednak Narożnej Urząd Patentowy w sierpniu 2025 r. przyznał wyłączne prawo do znaku towarowego "Piękni i Młodzi" i właśnie dlatego od tego czasu jej były mąż musi używać alternatywnej nazwy - "Piękni i Młodzi Dawid Narożny".

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 31.12.2025 09:14

Ładowanie...