Lady Gaga oskarżona o plagiat. Firma żąda 100 mln dol. odszkodowania

Kalifornijska firma surfingowa Lost Surfboards by Mayhem postanowiła pozwać piosenkarkę na kwotę 100 mln dol. Jak czytamy w dokumentach uzyskanych przez FOX Business, gwiazda miała ukraść logo firmy i wykorzystać je do promocji swojego merchu i nowej płyty. W skardze złożonej przez Lost International, która trafiła do kalifornijskiego sądu okręgowego we wtorek, pojawiło się stwierdzenie, że Lady Gaga użyła "w zasadzie podobnego, jeśli nie identycznego logo", które zostało przez powoda zastrzeżone znakiem towarowym już dekadę temu.