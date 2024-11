"Landman: Negocjator": kiedy kolejne odcinki? Serial okrzyknięty nowym "Yellowstone" już w Polsce

"Yellowstone" to było olśnienie. W serialu z miejsca zakochali się Amerykanie. Żeby podzielić ich miłość do produkcji sygnowanej nazwiskiem Taylora Sheridana, musieliśmy sporo poczekać. Zadebiutowała w Polsce wraz z platformą SkyShowtime, jakiś czas po zakończeniu 1. części 5. sezonu. Użytkownicy serwisu rzucili się, żeby poznać sagę rodziny Duttonów, a teraz jej najnowszą odsłonę mogą śledzić niemal równo z widzami zza oceanu (z zaledwie kilkudniowym poślizgiem).



Zaraz po 2. odcinku 2. części 5. sezonu "Yellowstone" w Stanach Zjednoczonych zadebiutował "Landman: Negocjator". Od razu stał się przebojem - to była najpopularniejsza premiera serialu oryginalnego w historii Paramount+. W mediach społecznościowych amerykańscy widzowie od razu zaczęli go polecać fanom Duttonów. W końcu obie produkcje są bardzo do siebie podobne.