Oglądaliście uważnie? Te rzeczy mogliście przeoczyć w 5. odcinku "The Last of Us"!

5. odcinek „The Last of Us” to kolejny epizod, który swoją esencją i częścią kluczowych sekwencji wiernie odtwarza materiał źródłowy, nie rezygnując jednak z modyfikacji i nowych pomysłów. O tym, czego dotyczą największe różnice między grą a najnowszym epizodem serialu HBO, pisałem kilka dni temu. Teraz skupię się na smaczkach dla fanów oryginału, czyli wszystkich mniej lub bardziej bezpośrednich nawiązaniach do produkcji Naughty Dog. To easter eggi różnego rodzaju: te krzykliwe i oczywiste, a także mniejsze - łatwiejsze do przeoczenia. O obecnych poniżej spoilerach chyba nie muszę przypominać.