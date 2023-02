Serial "The Last of Us" znów łamie serca. Wątek Sama i Henry'ego różni się od oryginału - jak?

"The Last of Us" swoim 5. odcinkiem funduje sinusoidę emocji - buduje napięcie, prowadzi do jego eskalacji, usypia czujność i znienacka podcina nogi. Myślę, że nawet ci widzowie, którzy znają pierwowzór, dali się porwać tej wirtuozersko poprowadzonej narracji. Cóż - przynajmniej na mnie zadziałała.



Epizod zatytułowany "Endure and Survive" pozwolił nam lepiej zrozumieć rewolucję w Kansas City i przyjrzeć się buntownikom - ludziom, których zmęczyło życie w bezwzględnym reżimie FEDRY. Tak bardzo, że z prześladowanych sami stali się prześladowcami. "The Last of Us" wciąż wiarygodnie portretuje różne aspekty ludzkiej natury, pokazując wiele najmroczniejszych, ale też wielce prawdopodobnych scenariuszy.



Poznajemy też bliżej dwóch braci, którzy w finale poprzedniego odcinka zaskoczyli naszych bohaterów. Henry i Sam to postacie doskonale znane graczom. Z fabularnego punktu widzenia służą oni - jak większość - ewolucji Ellie i Joela. Odgrywają też znaczącą rolę w budowaniu dramaturgii całego odcinka - od początku aż do emocjonującego, brutalnego finału.